Sporočilo ob koncu tedna …

Zdaj je čas za konkreten premik na mentalni ravni. Čas bo za odklop. Preverite, kje je vaš fokus in kaj ves čas meljete v glavi, kajti tam, kjer bo vaš fokus, tam bodo rezultati ... Vaše misli so esenca vaše kreacije. Lahko boste imeli tudi nekoliko več energije in nekaj, kar vas muči že nekaj časa, lahko zdaj razrešite.

Izstopite iz kolesja 'moram' in vstopite v 'izbiram'. Dobro razmislite o besedah, ki ste jih prebrali, začutite njihovo sporočilo, ki dosega vaše srce in prebuja duha. Morate ali izbirate?

Povezano bo s starimi vzorci obnašanja in delovanja, lahko konkretno z odnosi, predvsem bi se lahko pojavil kdo iz vaše davne ali malo bližje preteklosti. Bodite odprti in široko usmerjeni pri razreševanju izzivov na poti osebne rasti, zato razmislite in pridobite več mnenj. Izstopite iz kolesja 'moram' in vstopite v 'izbiram'. Dobro razmislite o besedah, ki ste jih prebrali, začutite njihovo sporočilo, ki dosega vaše srce in prebuja duha. Morate ali izbirate? Ne delajte korakov na prvo žogo, vsaj pri odločitvah ne. Oseba, novica ali trenutna situacija je lahko sprožila kar nekaj vroče krvi, a ne skrbite ...

Dvignite se nad ego in zaupajte tistemu, kar čutite v srcu. Nekdo iz vaše okolice bo v teh dneh odigral pomembno vlogo za vašo prihodnost, zato bodite previdni, opazujte, spoznavajte in bodite zavestni glede svojih dejanj. Izstopite iz začaranega kroga drame. Kaj res niste utrujeni? S svojim načinom razmišljanja situaciji dodajate moč, zato ji jo odvzemite tako, da nehate ves čas razmišljati o tem. Zdaj imate priložnost, da združite vse svoje pretekle izkušnje in znanje, ki ste ga pridobili pri svojem delu, da bo služilo višjemu namenu vašega delovanja. Odprlo se vam bo čisto nekaj novega ... Ideja! Sledite ji, kam vas bo pripeljala. Zaključite, kar morate, da se boste lahko premaknili naprej.

Pred vami je obdobje, v katerem boste resnično sami vladar svoje usode. In vedite, da je zdaj mogoče vse, kar bi resnično radi dosegli ali ustvarili. Sprostite in opustite toge ideje ... In da, nekaj ali nekdo vam še vedno ne gre iz glave, zato boste o tem veliko tuhtali. Sledite navdihu, kajti ste na pravi poti, zato izberite, kar morate.