Sporočilo ob koncu tedna …

Življenje je prekratko, da bi ga zapravljali. Dajte si čas, zavedajte se vsega, kar ste, in se odprite. Vsi smo povezani med sabo, eno, večni v objemu oceana božanske lepote. Živeti s polnim srcem pomeni živeti ves čas s hvaležnostjo, da ste ...

Nič ni tako lepega kot misel nanj, ko se vsakokrat skupaj prebujata v nov dan. In nič ni tako nemogočega, da si vsega tega ne bi mogli vzeti. Vzemite si čas, da se poglobite vase. Vaše misli in čustva so nekakšne energijske frekvence ali valovne dolžine, ki presegajo čas in prostor. Vi oddajate in sprejemate vse vrste informacij skozi svoje misli in čustva ... Kaj čutite? Kaj mislite? Vaše misli ustvarjajo vašo realnost, vašo pot in s tem prispevate k vsemu, kar se dogaja v svetu okoli vas.

Slišite? Vidite? Nekatere stvari boste morali skomunicirati in se potem odločiti, kam boste usmerili svoj kompas za naprej. Zdaj ne morete več bežati in si zatiskati oči, ker vidite. V tem svetu, v tem času ste v nenehnem stanju sprememb, zato bodite sprememba, ki jo želite videti sami. Povežite se s sabo z meditacijo, sprehodom ali krajšim potovanjem. Prav to vam lahko razkrije veliko informacij, a le, če se uglasite z energijo resnice svojega srca. Predvsem pa prisluhnite šepetu vetra, narave in vsega lepega, saj vas vodi onkraj omejitev tistega, kar poznate. Božanskost je bistvo življenja samega. Je univerzalna izkušnja, ki vas povezuje in obstaja nad vami. Je in bo vedno v vas.

Čas je, da se nehate slepiti, da prevzamete popolno odgovornost zase in za svoje življenje. Vse fasade razpadajo, maske padajo, Zemlja se čisti teme. To pa omogoča, da se začenjajo pojavljati vizije vaše prave poti vsem, ki se lahko 'vidite' in ste zmožni 'videti' prek zunanjih situacij. Nehajte se spraševati, zakaj se vse to dogaja.

Vse to je samo priprava na seme novega stvarjenja. Na vas pa je, da se pripravite na ponovno povezavo skozi prebujenje, ki je ključno, saj se bo iz tega rodilo nekaj novega ...