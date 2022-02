Sporočilo ob koncu tedna …

Vzemite si čas za oddih, zase in za povezavo z naravo. Nove smeri se zdaj odpirajo tudi vašim najbližjim, zato se boste morali o nekaterih stvareh pogovoriti, premisliti in se potem odločiti, kako in kam naprej. Vi sami morate biti najprej celota, da boste lahko celostnost videli, jo prepoznali in tudi živeli.

Ni treba, da naredite vse sami, čas je, da zaprosite za pomoč in se povežete z ljudmi, ki razmišljajo podobno in se zavzemajo za iste pravice kot vi.

Posvetite več časa partnerstvu, domu, svojim družinskim članom. Poglejte, ali ste izpolnili lastna pričakovanja, ali ste resnično postavili temelje v partnerstvu, doma in v družini. Kjer koli v življenju manjkate vi … Že samo zato, ker se zavedate, lahko to izboljšate s tem, da ste prisotni, čuječi, sočutni, spoštljivi, razumevajoči in ljubeči. Vsak bije svojo bitko, zato dajte drugim vedeti, da vam je mar. Ni treba narediti vsega sami, čas je, da zaprosite za pomoč in se povežete. Čas je za povezovanje z ljudmi, ki razmišljajo podobno in se zavzemajo za iste pravice kot vi. Poglobite se v svojo resnico, okopajte se v njeni vsebini. Predajte se zaupanju. Ne zapravljajte več časa z razmišljanjem o temah, ki so stare, neustrezne in preživete. Osvobodite se starih misli in prepričanj o tem, kako je bilo in kako bi moralo biti. Kar je bilo, je bilo ...

In kaj bi lahko bilo? Kreirajte zdaj to s svobodno izbiro uma in misli, ki so esenca vaše zunanje kreacije in posledica vaše vizije. Negujte svoj navdih in se obkrožite s stvarmi, ljudmi in odnosi, ki vas poživljajo. Nega sebe je nega svojega duha. Nega telesa je nega svoje podobe, v kateri prebiva vaš duh. Zato poslušajte, kaj potrebuje vaše telo. Vedite, da s skrbjo zanj negujete tudi svojega duha in mu omogočate izkustvo tukaj in zdaj.

Preživite več časa v naravi, v okolju, ki vas bo podprlo, napolnilo s svetlobo in z energijo, ki vam bo dala moč, da boste zmožni bodisi zaključiti staro ali začeti na novo. Usodne odločitve, ki bodo sledile, dejanja, povezana s spremembami, vas bodo privedli do spoznanja, kaj je tisto, kar želi vaša duša.