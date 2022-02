Sporočilo ob koncu tedna …

Ne zapravljajte več dragocenega čas z dramo in analiziranjem nečesa, kar ni več pomembno. Vse je jasno. Vstopite v svojo moč. Prerežite energijske vezi, odpustite in se očistite. Zdaj boste našli novo upanje, pred tem pa se vprašajte: ali ponovno sklepate kompromis? Vedite, da ves navdih, ki ga prejemate, prihaja iz božanskega mesta enosti in govori o resnici, ki ni le osebna, ampak tudi univerzalna ...

Jo vidite? Čas bo za pomembne spremembe, sicer bo naslednja preizkušnja veliko bolj usodna. Usoda bo zdaj tista, ki bo odigrala svoje in vas potisnila na pot srca. Usoda ni nič slabega, je mejnik, ki vam pomaga, da se ponovno povežete s sabo in svojo duhovno esenco. Novi ustvarjalni projekti so na vaši poti, lahko bo to sprememba dela ali se lahko spremeni smer vašega delovanja. Vse v vas se uravnava z božanskim načrtom, ki se vam razkriva. Razkriva se ozadje tudi na globalni ravni. Resnica prihaja iz podzemlja in vse več je dokazov, da vas notranji občutek ni varal. Vse se postavlja na svoje mesto, zato ostanite potrpežljivi. Morda vas celo okoliščine silijo naprej, k premiku, da naredite korak, za katerega še ne veste najbolje, kako bi ga naredili in kdaj natanko. Morda razmišljate o novem rojstvu, spremembi, ki jo želite v okolici, morda se že selite na drug kraj, v novo službo ali na delovno mesto, lahko iščete globoko spremembo v svojem odnosu, med prijatelji ali se odločate o situaciji, ki že dolgo ni več zadovoljiva. Premik, ki ga morate narediti zdaj, zahteva od vas, da odpustite zunanje vplive in obveze medijev in vodilnih ter poiščete tisti del sebe, ki je naraven in čist.

Ta del vas, ki je povezan z resnico, je tisti, ki ve, kaj je dobro za vas. Ta sveti del, esenca, se ne osredotoča na izid, ampak na življenjsko potovanje, rast in razvoj. Ker je čas, ko se vam odpirajo novi svetovi, izkoristite priložnost, ki se vam ponuja, da poiščete pravico, ki vas popelje na nove poti. Podajte se na potovanje v nove kraje, razširite si obzorja, učite se in pridobivajte nove izkušnje.