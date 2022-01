Sporočilo ob koncu tedna …

Pred vami je čas, da se odmaknete od vse norosti, ki divja okoli vas, in se povežete z najglobljim delom sebe. Se sploh čutite? V vas je glas, občutje, ki ne more lagati, niti vas ne more zapeljati na napačno pot. Ta glas je vedno v vas. Zaupajte mu. Odklopite se od kolektivne matrice, nehajte slepo slediti … Se slišite? Zdaj morate biti dovolj pogumni, da slišite svoj glas, ga priznate in mu sledite.

Kot intuicija tudi ta glas ni ukoreninjen v logičnem ali kulturnem razumu, ampak v najglobljem jedru vašega bistva. Če ste bili v zadnjem času zmedeni ali niste vedeli, kaj storiti, kam oditi, so se odgovori na vsa ta vprašanja ves čas skrivali v vas. Morda jih še niste pripravljeni slišati, a slišali boste dovolj, da vas bo poneslo na naslednjo stopnjo. Morda ste na potovanju, na poti do svojega pravega jaza, zato vedite, da se morajo stvari odvijati korak za korakom in le vaša intuicija vas bo vodila po tej poti. Zaupajte ji.

V tem trenutku je pomembno, da si vzamete čas zase, saj se morate povezati s seboj, da boste lahko slišali ta notranji glas. Bodite zavestni opazovalci, bodite čuječi, pišite, meditirajte ali počnite karkoli, kar vas povezuje s seboj. Intuicija je modrost povezanosti telesa, srca in uma. Prihaja čas, da stopite v svojo pravo moč. Slišite? Kakšno življenje si želite? Ali ga živite? Kako si lahko zagotovite, da si vsak dan ustvarjate tako življenje? Odločite se in prevzemite lastništvo nad svojim življenjem že danes. Edine omejitve, ki jih imate, so v vašem umu.

Odločite se, kako jih boste sprostili, tvegajte in vstanite v svoji moči. Zunanje vplive je treba v tem trenutku popolnoma omejiti, da boste lahko slišali sebe in boste usklajeni s to notranjo inteligenco. V življenje morate nujno vključiti rutino, čas za povezanost s sabo, da ostajate v stebru luči, da boste vedno v stiku s seboj. Vsi odgovori so v vas. Prav zdaj jim morate prisluhniti. Zaupajte si, kar čutite.