Sporočilo ob koncu tedna …

Ne iščite krivcev, vse ste ustvarili po svoji podobi. Izstopite in bodite drzni, vsaj enkrat izberite sebe! Vi ste svoja edina resnica. Odprite roke novemu življenju in možnostim, ki vas čakajo, ter se premaknite naprej z močjo, veseljem in modrostjo. Vse staro pustite za sabo. Zastavite si cilje. Naredite načrt in sledite srcu.

Prisluhnite trenutku ... Kaj vam pravi? Kaj si vaše srce želi prav zdaj? Po čem hrepeni? Se oklepate stvari, ki bi jih morali že zdavnaj izpustiti? Se bojite premakniti v naslednjo fazo življenja? Izziv so izgovori, da ne morete, ni pravi čas, nimate možnosti. Razmislite. Vse ste ustvarili po svoji podobi, torej začnite pri sebi. Kaj hočete od sebe, od svojega življenja? Od službe? Dela? Partnerstva? Prijateljstva? Kam greste, sploh veste? Imate cilje, motivacijo? Delajte na tem, vsak dan, ne čakajte na enkrat, ko … Morda je zdaj čas, da to naredite. Morda se je vse v vašem življenju ustavilo in marsikaj postavilo pod vprašaj, da preverite, ali ste na pravih tirnicah, na pravem vlaku in ali sploh potujete v pravo smer. Vse, kar vas bremeni, odpustite, utišajte svoj um.

Svojo pozornost usmerite v svojo notranjost, zaglejte se v srce. Prisluhnite mu. Kaj vam govori? Kaj potrebuje? In zdaj zapišite svojo misel v srce. Kaj je tisto, česar si resnično želite? Dihajte. Umirite se in poslušajte. Sledite samo svetlobi, ta vam zdaj odpira vrata do nove zavesti. Vedite, da dokler ne boste v celoti prisotni in zavestni tukaj na Zemlji, ne greste nikamor, ne morete drugam. Kako naj bi se premaknili v drugo dimenzijo, na višjo raven zavesti, če še te niste obvladali? Ne iščite dimenzij zunaj sebe, svobode zunaj doma, odnosa ali posla. Svoboda in odgovornost sta tesno povezani. Resnica je in nima pravil, ker samo je. Pred vami so dnevi, ki bodo pomembni za to, da ne obžalujete svoje preteklosti ter najdete mir in spravo okoli nje. Čas je za povezovanje.

Razmislite …