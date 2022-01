Sporočilo ob koncu tedna …

Vse v vašem življenju se bo spremenilo. Zdaj je na vas, da se odločite postati, kar čutite. Pred vami je obdobje, v katerem boste resnično vladar svoje usode. Zdaj je čas, ko je mogoče vse ... Vse, kar bi resnično radi dosegli ali ustvarili, vam bo uspelo skozi čudež sprejemanja.

Odprite se pretoku luči, odprite vrata svojega srca in sprejmite situacijo, svoj status in točko, na kateri ste trenutno. Vaša prisotnost in tok luči vas bosta napolnjevala, vaša življenjska moč se bo tako okrepila in presvetlili se bodo tudi temni deli vas v siju njene veličastnosti. Naj bo vir napajanja z lučjo povezan skozi zavedanje, da se potovanje nadaljuje, usklajeno z vašo sedanjo odločitvijo. Ne razmišljajte več o preteklosti, pustite jo za sabo, poglejte, kaj vse vam prinaša nov čudovit dan, nov svet, ki je pred vami, poln novih priložnosti.

Ne obupajte. Povezujte se. Zdaj se prebujate v nov svet nekoliko nevarno in neodločno, saj je bila vsa varnost, za katero ste mislili, da jo imate, le utvara prejšnjega sveta in sistema.

Vi imate moč, da izberete. V teh dneh je čas, da se povežete z vsemi deli sebe, tudi z izgubljenimi, da jih sprejmete in vzljubite, saj so prav ti razlog, zaradi česar lahko tako polno izkušate dar, ki mu pravimo življenje. Sprejmite vse, sprejmite zdaj! Če ste do zdaj živeli napol, je čas, da vdihnete in si drznete narediti korak, ki vas bo popeljal bliže luči. Vsak dan se povezujte s sabo, dihajte in postavljajte namero. Ne obupajte. Povezujte se. Niste sami. Vedite, da se zdaj prebujate v nov svet nekoliko nevarno in neodločno, saj je bila vsa varnost, za katero ste mislili, da jo imate, le utvara prejšnjega sveta in sistema.

Zaupajte tistim, ki vas vidijo, ki so v resnici prepoznali, kdo ste, tistim, ki jim je mar za vas in vas ljubijo, spoštujejo in cenijo v vsakem trenutku. Ugotovili boste, da vam vera in prijateljstvo dajeta v teh časih neizmeren pogum in podporo, da nadaljujete svojo pot na način, ki osvobaja vas in navdihuje druge. In nekaj v vas pravi: »To je to«. Vi veste. Luč se je dotaknila vašega srca že veliko prej, v večnosti trenutka, le pozabili ste.