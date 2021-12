Sporočilo ob koncu tedna …

Čas je, da pogledate, kaj v resnici vidite, in preverite, koliko se cenite. Koliko ste vredni? Koliko je vredno vaše življenje? Življenje vaših bližnjih? Ali lahko prekinete vse misli, ki vas preganjajo? Zazrite se v svoje čudovito srce, kajti v svojem bistvu ste osupljivo, čudovito, edinstveno in prelepo bitje luči in ljubezni.

Vzemite nazaj svojo moč in svobodo, to vam pripada. Povrnite oblast ljudstvu. Čas je, da sledite tistemu, kar vam narekuje srce. Imejte najprej sebe.

To ste vi, ki prebivate v večnem objemu duha stvarjenja ... Vi, ki ste ljubljeni in cenjeni bolj, kot boste kdaj koli mislili, čutili ali vedeli. Ali lahko? Zato si začnite pošiljati ljubeče misli o sebi. Popolni ste natanko takšni, kot ste. Edinstveni ste, se tega sploh zavedate? Ničesar drugega vam ni treba spreminjati razen zaznavanja o sebi – in vse bo drugače. Večkrat si povejte: »Jaz sem ljubezen, jaz sem luč. Cenim in spoštujem se z vsemi svojimi mislimi, besedami in dejanji. Bolj se ljubim in cenim, več ljubezni in spoštovanja privlačim od tistih, ki me obkrožajo.

Sem svoboden/-na in imam pravico do odločanja. Hvala, ker sem povezan/-na in obkrožen/-na s svetlobo.« Čas je, da zavržete egoistične ali otročje vidike, ki pogosto temeljijo na potrebi po ugodju in takojšnji zadovoljitvi ega. Čas je, da pogledate vase in se soočite s tem, da ste popolnoma odgovorni za svoje razmerje. Zberite moč in se naučite vladati svojemu življenju z jasne in resnične točke v sebi. Upoštevajte tudi svoj razum. Poslušajte srce. Zberite iz svojih izkušenj lekcije in jih povežite v modrost. Sledite ji in popeljala vas bo na pot vaše usode.

Le vaša pripravljenost, da ste odgovorni zase, bo določila, kako čudovite bodo te spremembe na poti do sebe. Storite, kar koli je treba, da si povrnete moč, in bodite zavestno prisotni. Ozaveščeni. Vzemite nazaj svojo moč in svobodo, to vam pripada. Povrnite oblast ljudstvu. Čas je, da sledite tistemu, kar vam narekuje srce. Imejte najprej sebe. Ostanite v stebru svetlobe. Ohranjajte visoko vibracijo. Naj bodo v vaših mislih povezovanje, spoštovanje, milina, sočutje in ljubezen.