Sporočilo ob koncu tedna …

Božič je čas, ko se rojeva novo, zato se ustavite in zazrite v svoje srce. Ne sprašujte se, koliko ste zamudili, ne imejte izgovorov, ker niste imeli prostora, divje tišine, blagoslovljenega miru, v katerem bi vam lahko šepetala svete skrivnosti naravnost v dušo. Zdaj se samo začutite, začutite svoje srce ...

Ali vidite, koliko bolj bi se lahko zavedali, če bi si le vzeli čas za mir in tišino? V tem trenutku lahko slišite ves svet, vse svetove tukaj in tam, ker prihaja čas, da ste tiho in mirni. Bodite. Poslušajte in resnično občutite. Razumete, kaj poslušate? Poslušajte s svojim bitjem, s celotnim svojim bitjem, ne le z ušesi. Dovolite svojim čutom, da bodo vaši dušni sli. Včasih morate biti tiho in poslušati samo s srcem, da slišite tisto svojo pesem, ki igra samo za vas.

Umirite se in izstopite iz bučnega vrveža. Najprej pa morate biti samo tiho. Saj veste, toliko ljudi kar naprej govori, hiti in se pritožuje. In vse to govorjenje in govorjenje in napolnjevanje prostora le utopi vsa sporočila, ki niti ne pridejo do vas. Ustavite se, ne obsojajte, ne imejte burnih in bučnih pogovorov in glasnega dialoga, namenite čas veselemu druženju s prijatelji, družino, skupaj pojte in se veselite … Še posebno naj bo ta dan v duhu veselja, praznovanja, pesmi in dobre volje. Zdaj vam vaš notranji svet šepeče skrivnosti. Zato ne delajte hrupa, da bi preplavili in zadušili vsa znamenja in sporočila, ki jih boste prejeli danes. Bodite mirni in v miru. Bodite tiho. In bodite pripravljeni na sporočila, ki prihajajo na sladke, nežne in čarobne načine.

Nekaj se bo resnično dotaknilo vašega srca. Naj bo jutrišnja sveta noč posvečena družini in vsem, ki so vam dragi. Bodite v miru, obdani s sočutjem in z ljubeznijo. In ker gre ljubezen skozi želodec, naj bodo na vaši mizi dobrote iz srca, ki so pripravljene z ljubeznijo. Vsega dobrega, česar boste deležni, se veselite s hvaležnostjo, da ste. Lep, miren in blagoslovljen božič vsem.