Sporočilo ob koncu tedna …

Prihaja čas, ko se bo vse razjasnilo, ker boste resnično videli, kaj je vaše in kaj ne. Čas je, da se povežete s svojo osebno resnico in odstranite pesek, ker ste dopustili, da so vam ga metali v oči. Počasi se bo iz kotičkov vašega življenja naselil mir iz pomembne odločitve. Nekaj se bo razjasnilo, zato bodite pozorni in se osredotočite. Prihajata novo veselje in ustvarjalna moč, da boste lahko resnično zaživeli in izkoristili svoje največje potenciale. Vse to se lahko nanaša na odnose, vaše delo ali domače okolje, dom, ki si ga želite.

Pred vami je dober čas za pisanje, načrtovanje in ustvarjanje novih poti. Ne sprašujte se, kam čas beži. Mladost ni v letih, je v zadovoljnem srcu, ki pa se kaže z izrazom na vašem obrazu. Morda se zazrite v svoje življenje in poglejte tudi svoj obraz. Kaj vidite in ali ste s tem zadovoljni? Ste izpolnjeni? Ste srečni? Vse to 'piše' na vašem obrazu, na izrazu na njem. Poglejte se in poglejte druge okoli sebe. Kaj piše, kaj kažejo njihovi nezadovoljni obrazi? Sreče se ne da kupiti, zadovoljstva ne morete zatreti, izpolnjenosti se ne da vzeti, ker preprosto je ... To je v vas, vi ste si to izbrali, podarili sebi in to zdaj delite z izrazom, ki ga kaže vaš obraz. Se spomnite včerajšnje misli? Samo bodite. Morda boste imeli kar nekaj izzivov s tem, da samo ste. Kaj to pomeni? »Normalno, da sem, seveda sem,« je rekel en del vas. Ampak ali je to reklo tudi vaše srce? Ste lahko zdaj v tem, kar ste in imate? Vam to kaj pomeni? Ponovno si oglejte svoj obraz. Ta je odraz vaše nesreče, nezadovoljstva, neizpolnjenosti, nehvaležnosti, nesprejemanja sebe in drugih. Kako dobro sijete, svetite in kažete svoje srce z izrazom na obrazu? Spet se poglejte. Kaj vidite? Mladost telesa je odvisna od izpolnjenosti vašega srca in odnosa do sebe, zato se imejte radi. Bodite hvaležni, da ste živi. Zmorete?