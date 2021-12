Sporočilo ob koncu tedna …

O, stvarnik, bog, kdorkoli tam gori, usliši nas … Morda se sprašujete, ali 'on' v resnici obstaja, in če, kje je, ko ga najbolj potrebujete. Pogosto se prav v trenutkih največje stiske počutite najbolj same. Kje si zdaj, se sprašujete? A duša vam odgovori: življenje je kot brezčasni ocean, ki nenehno hrepeni po varnosti, objemu, sprejemanju in harmoniji. Dvigaš se in rasteš, včasih padaš.

Sprejmite zdravilno luč, ki se vam ponuja v tem trenutku. Verjemite, nekega dne bo nekdo vstopil v vaše življenje. Takrat boste vedeli, zakaj je bilo vredno čakati.

A vse to je potrebno, da prideš do razumevanja, do zavedanja, kako pomemben je vsak delček tvojega življenja, vsak korak, ki ga prehodiš na poti vstajenja, in kako sveti so trenutki prebujenja. Ne dvomite. Zaupajte v dobro. Dobro se z dobrim vrača. Zato bodite dobri. In tudi ko vas preveva dvom, v svojem srcu vedite, da niste nikoli sami. Vesolje je slišalo vaš klic in želi, da veste, da vas ljubeča prisotnost stvarnika vedno napolnjuje in obdaja. Predajte svoje strahove in skrbi, predajte svoje dvome. Vredno je. Vredno je bilo. Vredno bo.

Kajti ko boste nekega dne gledali nazaj, boste vedeli, zakaj je vse tako, kot je in je bilo. Razmislite, preden boste ponovno sodili o življenju drugih, njihovi preteklosti in značaju. Vživite se vanje, pojdite po poti, po kateri hodijo, doživite njihove strahove, dvome, žalost in bolečino ter občutite njihov prikriti nasmeh, ki zakriva globoko bolečino.

Vsakdo ima svojo zgodbo in vsak jo doživlja na svoj način. In kdo ste vi, da sodite kreacijo nekoga drugega?! Sodite lahko le svojo lastno zgodbo, svojo kreacijo. Ne pustite se zmesti – poglejte v ozadje! Vse vaše zvijače skrivajo resnico, ki je v tem trenutku ne želite videti. In tisti, ki ga sodite, vam govori: »Vedno ti govorim resnico: le ti je nočeš slišati. Vedno sem ti pokazal, kdo res sem, le ti me nočeš videti."