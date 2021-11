Sporočilo ob koncu tedna …

Bodite ustvarjalni, preživite veliko časa v naravi, plešite, pojte in se družite z ljudmi, ki vas podpirajo in vam omogočajo razvoj. Ali ste vedeli, da je pravi navdih rezultat združenja spomina in božanskosti? Se še spomnite? Kajti prav zaradi tega zavedanja čutite, kar čutite zdaj. Še poznate popolno svobodo? Začutite jo zdaj, v tem trenutku. Izstopite iz svoje glave in vstopite v srce. Kaj čutite?

Bodite tiho. Zaprite oči, vdihnite in se napolnite s svetlobo. Razumite, da je konflikt okoli vas rezultat ljudi, ki poskušajo v prihodnosti prevzeti nadzor nad srci in razumom drugih.

Začenja se nova faza vašega dojemanja, saj se vse vaše skrbi raztapljajo in s tem dajejo prostor novemu. Zdaj je čas za čutenje, sproščanje in uživanje življenja, ki je preprosto in prosto vseh skrbi in dvomov, ki so v zadnjih nekaj tednih metali senco na vas. Pravzaprav se je ta z dogodki razreševala in vas opozarjala, kako lepo je, ko ste sami popolna ljubezen, odprti in predani svojemu srcu, ki vas pelje po poti duhovne rasti.

Dovolite si začutiti zdravilno moč v svojem bitju. Delujte v miru, tukaj in zdaj, sprejemajte ga z ljubeznijo in ga delite. Vaš čas in vaša želja po mirnem premoru za razmišljanje se bosta zdaj morda zdela kot nemogoče sanje. Globoko v vas se je prav zdaj prebudila potreba po umiku od hrupa in glasnosti okoli vas, iskanju mirnega kraja in časa, ko boste aktivno slišali sporočila svojega duha. Vzemite si čas za mir in tišino, iskanje tihega prostora in utišanje hrupa. Zato prisluhnite melodiji srca, ki jo boste slišali le v tišini. V tem trenutku lahko slišite ves svet. Čas je, da ste tiho in mirni. Poslušajte in resnično razumite, kaj slišite. Poslušajte s srcem, vsem svojim bitjem, ne le z ušesi.

Dovolite svojim čutom, da bodo vaši dušni sli. Včasih moramo samo biti tiho in poslušati. Ubogati. Toliko ljudi kar naprej govori. Govorjenje, govoričenje in napolnjevanje prostora le utopijo vsa sporočila duha. Zato bodite mirni. Bodite tiho. Zaprite oči, vdihnite in se napolnite s svetlobo. Razumite, da je konflikt okoli vas rezultat ljudi, ki poskušajo v prihodnosti prevzeti nadzor nad srci in razumom drugih. Delujte v miru, tukaj in zdaj.