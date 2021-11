Sporočilo ob koncu tedna …

Pred vami je obdobje, v katerem boste resnično sami vladar svoje usode.Zdaj je čas, ko je mogoče vse. Vse, kar bi resnično radi dosegli ali ustvarili, boste s čudežem odpuščanja in hvaležnosti. Prepoznajte svoje strahove in navidezne neuspehe ter začnite gledati nanje kot na svoje učenje. Odprite srce. Bodite v miru. Začutite. In videli boste, ker boste gledali s srcem. Razveselite se trenutka in se zabavajte v vsem, kar počnete, spijte svojo jutranjo kavico v družbi, presenetite koga z malo pozornostjo, povejte kaj lepega o sebi, drugih, pojdite v naravo, nehajte obrekovati, poslušati novice,...