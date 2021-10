Sporočilo ob koncu tedna …

Prebujenje skozi sočutje bo zdaj ključno za premik naprej, kajti pred vami so dnevi globokega pogleda vase in razmisleka, kako in kam naprej. Ko boste v dvomih, se za trenutek ustavite, globoko vdihnite in počasi izdihnite, saj boste na ta način prebudili svojo prvinsko energijo in opustili vse stare vzorce. Po vsej verjetnosti bo čutiti, kot da se vam bo v tem obdobju življenje obrnilo na glavo, a karkoli se dogaja in se še bo, je v vaše najvišje dobro.

Gre za rast, saj ste zdaj prebujeni na poti vstajenja. Čas je, da naredite inventuro svojega življenja in spremenite ali pozdravite vse tiste dele, ki niso v ravnovesju. Opustite svoja pričakovanja in bodite potrpežljivi. Pod drobnogled postavite vse svoje življenjske vzorce, odnose in situacije, ki ne služijo vašemu razvoju. Vzemite si čas. Razmislite, naredite načrt, ne delajte iz ega. Odmaknite se, preden naredite določene korake. Res morate začutiti, da ste jih voljni in pripravljeni opustiti.

Bodite sočutni do sebe, do situacije in okolja. Vedite, da se vse spremembe, ki ste jih deležni zdaj, tako na osebni kot na kolektivni ravni, dogajajo, da vam pomagajo pustiti za sabo vse tisto, kar vam ne služi več. Vse veste, čutite, srce vam govori … Kaj vas torej ustavlja? V tem obdobju bo veliko razjasnitev v vašem življenju, da spregledate resnico in resnično vidite. Vse, kar se bo razodevalo od zunaj, se bo sestavljalo v vas, saj se boste tako lahko povezali s svojo osebno resnico.

Čas bo za snemanje rožnatih očal in konec bo metanja peska v oči. Ste na poti ustvarjanja novega sebe, novega življenja … Kaj izbirate zdaj? Kaj želite zase, kaj za svet? Čustveno tvegajte, bodite drzni in prevzemite pobudo. Iz tega obdobja boste prišli z jasno namero in vedenjem, kaj morate storiti, saj imate na voljo ogromno ustvarjalno moč. Kaj izbirate zdaj?