Sporočilo ob koncu tedna …

Nič ni bolj usodnega, kot so vaše izbire na poti k cilju. Urejajte, čistite, odpuščajte in izbirajte. Zdaj vas bo energija podpirala pri tem.

Spremembe ali harmonija? Ali vsakega po malem ... Kajti pred vami je teden, poln razburljivih in nepredvidljivih dogodkov. Čez nekaj dni bomo vstopili v obdobje retrogradnega Merkurja, tako da se bo vse, kar se vam dogaja od aprila dalje, zdaj poglobilo.Pred nami bo drugi krog razreševanja v smislu, ali smo kot družba na pravem vlaku ali ne. Če niste, če nismo, se bo v sredini oktobra vse skupaj podrlo, čeprav znate v teh nekaj tednih še nekaj oživljati in delovati, kot da 'vam je vse jasno' in 'imate vse pod nadzorom', čeprav je vse že pred poletjem iztirilo skupaj z egom vladajočih. Veliko stvari se bo zdaj razjasnilo na globalni ravni, velik izziv pa bodo odnosi vseh vrst, komunikacija in seveda vzorci, če jih še niste spustili.Čas bo, da počakate na pravem peronu in vstopite na vlak, ki vas bo pripeljal do končnega cilja. Pa vendar bo prav zdaj napuh najmočnejši, zato bodite pozorni, da vam ne bo vse skupaj uhajalo iz rok. Veliko bo urejanja in ukvarjati se boste morali z vsem, kar ste prej potlačili z mislijo 'saj je dobro'. Opazujte celotno sliko. Če urejate dokumentacijo, odnose ali se dogovarjate za projekte, bo zdaj bolj čas opazovanja, kajti vse se lahko ponovno odvrti v popolnoma drugo smer, ki ste jo najmanj pričakovali. Ne pozabite, da Uran še vedno deluje in je v retrogradnem položaju.Bodite strpni. Mnoge med vami se lahko dotakne klic, da morate nekaj zaključiti, prekiniti in se lotiti nečesa čisto drugega, drugačnega ... Nečesa, kar vam bo bolj pisano na kožo in dušo. Nič ni bolj usodnega, kot so vaše izbire na poti k cilju. Urejajte, čistite, odpuščajte in izbirajte. Zdaj vas bo energija podpirala pri tem. In izziv ob koncu meseca? Čustveno izsiljevanje. Tega je bilo v tem mesecu največ, zato bodite pozorni, da se ne boste v drame drugih zapletali tudi sami. Te bodo samo odraz tistega, česar še niste odpustili. Dihajte, dih vas povezuje z vašim duhom. Se beremo.Iz srca, Myrchi.