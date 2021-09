Sporočilo ob koncu tedna …

Zaprite oči in poglejte s srcem ... V situaciji ste se znašli z razlogom, da počistite svojo preteklo neaktivnost in izgovore.Uredite najprej vse pri sebi, da boste lahko pomagali drugim, kajti dnevi, ki so za vami, vas opozarjajo, da bo treba stvarem streči drugače. Spremenili ste se. Pred vami bo zelo intenziven mesec, ki vam bo prinesel možnosti, da spregledate. Čas bo tudi, da odprete srce osebi, o kateri dnevno razmišljate, kajti stvar se vleče morda že malce predolgo. Povejte, kaj čutite, potem se odločite, kaj boste naredili. Vzemite si čas in se posvetite stvarem, ki vam narišejo nasmeh, malo se sprostite in morda boste videli, da stvari ni treba jemati tako resno in morda celo preveč osebno. Na vas je, vi kreirate usodo jutrišnjega dne, vi ste odgovorni za svojo usodo, zato je čas, da pogledate na stvari z drugega zornega kota. Odprite srce, zaupajte in bodite hvaležni za vse, kar imate v tem trenutku. Vidite? To je vse. Izbrali ste, se odločili, zdaj je čas, da začnete znova ustvarjati svoje gnezdo, ki vas bo podpiralo na poti vašega srca. Vse v vesolju je energija. Tako doživljate in ustvarjate tudi svoje življenje. Enako privlači enako. Ljubezen privlači ljubezen. Strah privlači strah. To je univerzalni zakon magnetne privlačnosti. Zato se danes zazrite vase in poglejte, kaj privlačite v svoje življenje. Saj veste, kar mislite, da potrebujete, in kar resnično potrebujete, sta dva popolnoma različna vidika vas samih. Če si želite stvari zunaj sebe, vas ne bodo osrečile. Vaša duša naj vas vodi k tistemu, kar v resnici potrebujete, in vas opominja, da poslušate svoj notranji glas. Ta glas je poln neskončne ljubezni, modrosti in lepote. Ta glas ste vi, je vaše bistvo, in kadar ga res poslušate in delujete v skladu z njim, izkusite največje veselje, srečo in mir. Naj vas danes napolnjuje sreča prijaznih misli ... Se beremo.



Iz srca,

Mychy

