Sporočilo ob koncu tedna …

Pred vami so dnevi, ko bodo okoliščine in situacije testirale vaše potrpljenje. V trenutkih, ki jih ljudje opisujejo kot temne, pravzaprav lahko najdete nove povezave in poti. Morda so prav tisti, pred katerimi tako pogosto želite zbežati in se skriti, tisti, ki se jih bojite zaman. Tu so z razlogom. Morda je čas za soočenje. Kaj pa, če napačno razumete njihov namen? Vaše morebitno sovraštvo je doseglo dno, vstajenje vaše sence pa vas je pognalo v iskanje konca. A dobesedni konec ni nujno potreben.



V vsaki življenjski situaciji, obdobju in odnosu so vzponi in padci. Prav tako tudi v vsaki kulturi na tem planetu, stari in novi, obstaja ritual, ki vam dovoli, da se poslovite od svojega starega jaza, da vas izkušnje kot modreca vodijo skozi potovanje v vaš podzemni svet. Tudi vi poznate ta podzemni svet, saj včasih prebivate tam. In morda ste prav zdaj tu, v tem podzemnem svetu, in čakate, da bi se ponovno rodili. Ne bojte se svojih 'temnih' trenutkov. V temi so namreč sence, miren počitek in globoko poznavanje srca in duše. V tem kraju lahko semena, ki jih sadite, cvetijo, in kar občutite kot temne in 'slabe' misli, so v resnici le manifestacije želje po smrti tistega jaza, ki se ne počuti več popoln, ampak ujet v svoji zunanji obliki. Ponovno ustvarjajte svoj dušni jaz. V tej magični in ritualni zatemnitvi leži seme vašega ponovnega prebujenja in rojstva.



Težo, ki jo čutite zdaj, vam lahko povzroča tudi načrtovanje spremembe, pakiranje in odpuščanje starega. Zmanjšajte količino materialne lastnine, ki vam ne odgovarja več. Bodite popotnik skozi čas, čas izgnanstva, ko ne boste prepričani, kje leži vaš dom. Niste sami. Obkrožajte se s svetlobo. Čistite in jasnite svojo energijo. Ni začetka in konca, samo ciklus rojstva, smrti in ponovnega rojstva – vstajenja, skozi prebujenje. Če se zdaj zdi kot smrt, je to le smrt vašega starega jaza. Ne bojte se. Ponovno se boste rodili. Bodite pogumni, zaupajte in vedite, da se boste kmalu počutili spet cele, nove in željne novih poti.



Iz srca, Shana

