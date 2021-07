Sporočilo ob koncu tedna …

Včasih se je težje odpovedati starim udobnim mislim in prepričanjem, ki vas v bistvu delajo nesrečne, kot pa se znebiti teh samouničevalnih vzorcev ter postati srečen in zdrav.

Rojeva se vaš novi jaz, ki mu morate dati ljubezen in nego, ki ju potrebuje, da zraste v svojem polnem potencialu. Osvoboditev je na dosegu roke, ključ do nje pa bo prišel z globoko katarzo … intenzivno, čustveno izkušnjo, ki vas bo pustila prenovljene, poživljene in ponovno rojene. Izkusili boste uničenje psiholoških preprek, ki so vas vezale tako na osebnem kot na družbenem nivoju.Odreči se morate tistemu, kar vas ohranja v bolečini, istočasno pa je to povezano s tistim, kar vas ohranja v udobju. Včasih se je težje odpovedati starim udobnim mislim in prepričanjem, ki vas v bistvu delajo nesrečne, kot pa se znebiti teh samouničevalnih vzorcev ter postati srečen in zdrav. Kaj pravite? Se strinjate? Kaj izbirate vi? Ali zdaj vidite? Začenja se obdobje povratka na poti k sebi. Že samo odločitev postati zdrav človek je največje darilo, ki ga lahko ponudite svetu. Ohranjajte visoko naravnanost. Skozi proces zdravljenja, ki se dogaja zdaj, se lahko naučite o prirojenih darovih, ki obstajajo znotraj vas, in se tako junaško odločite uporabiti svoje darove za višje dobro.Ne pozabite, da je namera pot do razrešitve, ki jo morda iščete. Vedite, da ne morete nikoli zares predvideti, kako naj bi se stvari dogajale v vašem življenju. Lahko le prevzamete odgovornost zase in kako se odločite ravnati. V trenutku, ko mislite, da veste, kako naj bi bilo, se stvari popolnoma obrnejo. Zato … če nekaj ne deluje, sta razloga lahko dva: ali še niste pripravljeni ali pa obstaja boljša pot. Usoda po navadi prinese s seboj nepričakovane dogodke, ki so lahko sprva prikriti, težavni ali boleči, a naj vas ne preslepijo, saj je to vaš čarobni čas in pomembno je, da ste v toku z dogodki.Morate se odločiti. Sprememba je neizogibna, smer spremembe pa je odvisna od vas in vaše naravnanosti. Zdaj je na poti do uspeha tudi regeneracija vaš ključ, ki vam bo na poti povezovanja k sebi pomagal, da se bo trenutno nastala situacija kmalu razrešila. Vdihnite v srce in občutite čarobnost, ki obstaja v vas. Zaupajte v svetlobo! In ne hranite več teme. Iz srca,