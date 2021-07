Sporočilo ob koncu tedna…

Ustavite se. Ne igrajte več te igre. Vaš odziv, jeza in slaba volja sta samo priložnost, da jima omogočate, da pijejo vašo moč in se hranijo.

Ego bo na pohodu povsod okoli vas, tudi v vas bo vzbujal vsebine, ki se bodo navezovale na jaz, jaz, jaz. Odnos ali situacija, v kateri ste se znašli, vas uči, da zavržete egoistične težnje in začnete sodelovati. K sodelovanju ne šteje le zmaga, ampak pot, ki jo prehodite skupaj. Ne mislite samo nase, ampak tudi to, kaj lahko prispevate k skupnosti, če se povežete.Najverjetneje se počutite zmedene, nedisciplinirane, brezciljne ali ujete v kakršno koli slabo razvado, odnos ali ste morda v okolju, kjer je okoli vas veliko negotovosti. Ujetniki strahu tavajo v temi v iskanju upanja, svetlobe in priložnosti. V lastni nemoči vas obvladujejo z ustrahovanjem, grožnjami in prepovedmi, ki so skrbno začinjene z izsiljevanjem. A to ni pravi način, zato zdaj ne zapravljajte energije s tem, da poskušate logično razumeti stvari, saj bo to povzročilo še več zmede. Ustavite se. Ne igrajte več te igre. Vaš odziv,jeza in slaba volja, posledičnonizka naravnanost so samopriložnost, da jim omogočate da pijejo vašo moč in se hranijo. Vstopite v svojo moč in jo vzemite nazaj. Recite odločno ne, dovolj je! Delujte mirno in vsekakor ohranite spoštljivost, tudi pri izbiri svojih besed. Stopite v svoj center. Vstanite. Vstopite v trenutek, da se vam razkrije, kaj je vaš naslednji korak.Vidite? Mnogi ste se v grozi vsega, kar doživljate v svojem svetu, celo umaknili pred tem. Zato se vprašajte, kdo ste. Se zavedate, ste bitje spremembe ter uničenja in ponovnega stvarjenja. Vsak dan morate ponovno ustvariti svoj svet skozi s svojimi zaznavami, čutenjem in znanjem. S svojo naravnanostjo. Vaše misli kreirajo. Natanko veste, kdaj potrebujete v življenju rekonstrukcijo in kaj je treba zapustiti. Ste del nove mreže življenja. Čutite?Ne dovolite, da vas podredijo. Bodite pogumni, zvesti sebi, saj imate moč ustvariti in doseči velike stvari. Stojte pokončno v svoji resnici, ne bojujte se več, ne bojte se, stojte v svojih sposobnostih in v sebi in vrnili se boste zmagoslavni.Iz srca,