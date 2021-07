Sporočilo ob koncu tedna …

Ne poslušajte novic, ki vzbujajo temo, hranijo strah in vas povezujejo z negotovostjo. Vklopite srce. Delujte. Povežite se z ljubeznijo in tistimi, ki mislijo enako.

Zdaj je čas, da se dotaknete svoje moči, saj bosta njena vročina in plamen prižgala vašo strast, ki vas bo pognala naprej na mnogo načinov. Bodite odločni in se postavite zase! Odprite roke novemu življenju in možnostim, ki vas čakajo, če se boste povezovali, ter se premaknite naprej z močjo, veseljem in modrostjo. Sledite samo resnici in svetlobi.Ta je zdaj povsod in v vsem, odpira pa vrata do nove zavesti. Vedite, da dokler ne boste v celoti prisotni in zavestni tukaj na Zemlji tako, da sledite srcu, ne boste videli. Prav zdaj imate priložnost, da zaživite na nov način. Situacija, v kateri ste, vas uči, da se postavite zase, Šele ko boste v celoti prevzeli odgovornost za svoje življenje, boste svobodni. Šele ko boste v celoti v trenutku, tukaj in zdaj, se boste sposobni povezati z vsemi drugimi dimenzijami in realnostmi.Ko boste opravili svoje notranje delo ter ozavestili svoje odločitve, počakajte, da čas naredi še ostalo. Ta trenutek morate biti modri, kajti modrost pride le tedaj, ko sta srce in um v ravnovesju. Da bi se to zgodilo, se morate nehati zapletati v drame in pogledati, kaj se resnično dogaja in kje imate fokus. Razstrupite svoj um. Pazite, kam usmerjate pozornost. Kaj mislite in na kaj se večino časa osredotočate? Prav vaša namera in misli, tisto, o čemer večino dneva razmišljate, imajo zdaj ključno vlogo, kakšna bo vaša naravnanost ob koncu poletja.Prav visoka naravnanost bo zdaj ključna, saj z njo utirate svojo pot v svetlobni mreži. Bolj boste usklajeno vibrirali s kozmično energijo, bolj boste povezani s sabo. Vi ste svoja lastna kreacija, kreacija svojega uma. Tako kot mislite, boste živeli. Tako kot delate, bodo drugi delali vam. To je zakon, ki pravi: »Enako privlači enako.« Ne odzivajte se na zunanje provokacije, ki vas v notranjosti rušijo.Ne poslušajte novic, ki vzbujajo temo, hranijo strah in vas povezujejo z negotovostjo. Vklopite srce. Delujte. Povežite se z ljubeznijo in tistimi, ki mislijo enako.Iz srca,