Sporočilo ob koncu tedna …

Iz vaše duhovne esence se bo razvila pot, ki bo kazala, kako in na kakšen način se lahko premaknete v svoje srce. Preteklost nam bo zrla naravnost v oči. Tako na osebni kot tudi na kolektivni ravni se bo zdaj pokazala vaša najmogočnejša senca.



Razbohotila se bo v svoji največji veličini, globini in razsežnosti, dvignila se bo iz teme. Za trenutek vas bo preplavila, zato se ne prestrašite. Zdaj bodo tudi vladarji teme za trenutek pozabili, da se vidi v njihovo zaodrje. Resnica bo dobivala moč. Razkrita bo dvojnost, ki se bo odslikavala skozi igre, ki jih bodo uprizarjali na odru obljub, te pa bodo v ozadju skrivale prikrit scenarij. Ne dajte moči strahovom, pojdite za lučjo. Glejte s srcem. Vedite, da bodo v tem času aktivni vsi strahovi, ki jih boste deležni skozi projekcije drugih, zato se ne pustite zavesti slikam, ki jih boste gledali. Te niso resnične. Namenite nekaj časa sebi, vzemite si čas zase, za odmik in notranji vpogled vase. Vedite eno ... Mi ne nadzorujemo sveta, imamo pa moč, da prevzamemo odgovornost za svoja občutja, odzive in zaznave ter da sprejemamo močne odločitve o tem, kako bomo živeli. Razumete? Vsi mi zdaj kreiramo svoj jutri, svojo prihodnost. Vaša zdajšnja naravnanost bo ključ do vaše, naše usode. Vsak glas šteje! Tudi vaš.



Zdaj je čas, da proučite svoje življenje, in videli boste katera področja so postala obremenjujoča. Vir vsega, kar je, našega življenja je voda. Ta bistra, čista, solza gora nas hrani, čisti, ohranja povezane in nas dela čuteče. Časi se spreminjajo, zato se boste morali tudi sami prilagoditi na Novo. Pozabite na zadovoljevanje potreb in pričakovanj drugih, odpovejte se bolečinam in negativnim samogovorom, ki vam razlagajo, da je vse grozno, brezizhodno in da se nič ne da ... Vse se da. Najprej morate izraziti, proti čemu vse v trenutnem svetu ste in kaj vse krati vašo svobodo, da bi se lahko izrazili. Vsak glas šteje. Ne dovolite, da nam vzamejo najčistejše solze gora. Te nas hranijo, čistijo in zdravijo. Delujte po svoji vesti.

