Sporočilo ob koncu tedna …

Vse, kar si boste zares želeli, je, da bi si odpočili. Pred vami bodo dnevi, ko se boste želeli odmakniti in biti samo v svojem miru, z ljudmi, ki jih imate radi. Vse bo padlo na pravo mesto in postalo jasno, a šele ko se boste za nekaj časa izklopili in umirili.Mir dela čudeže, prinesel vam bo navdih novega. Če se osredotočate na vse tisto, kar si tako zelo želite, morda malce spustite, da se vzpostavi naravni tok, ki bo pomagal stvarem, odnosom in situacijam, da se razvijejo v želeni smeri. Prepustite svoje projekte, zaupajte in vedite, da se bo vse uredilo. Osredotočite se na vse, kar ste že dosegli do tega trenutka, in vse lekcije vzemite kot blagoslove. Vzemite si čas za razvajanje in počnite več stvari, ki vam božajo dušo. Naj vas ne skrbi za prihodnost, saj s tem ustvarjate še več skrbi in preizkušenj.S sproščanjem, odmikom in prepuščanjem želenih izidov boste ustvarjali prostor, da pride k vam vse, kar si resnično želite iz srca. Zaupajte in pozdravite priložnosti, ki vam prihajajo na pot! Prav to vam bo pomagalo, da boste dobili popolnoma nov pogled na vrednote ter vedeli, kaj je tisto, kar vas osrečuje, polni in zadovoljuje v odnosu. Nekateri se lahko znajdete na točki, ko se bo vse, kar je bilo do zdaj za vas vredno, pomembno in lepo, razblinilo kot milni mehurček. Vse, kar ne bo imelo globlje, duhovne vsebine in trdnega jedra in ne bo temeljilo na resnični ljubezni, se bo prekinilo, porušilo in končalo. Tako odnosi, ki ne temeljijo na ljubezni, kot vrednote bodo na preizkušnji.V trenutni situaciji najverjetneje čutite, da se v vašem življenju postavljajo novi temelji, ki vas silijo, da se vedno bolj obračate k sebi. Zdaj se ne boste več samo spraševali, kaj je vaša pot, misija in naloga tukaj, zdaj boste to delali, izkušali, ne samo gledali, ampak resnično videli v praksi. Uravnavali boste svoj pogled na duhovno in snovno. Bodite ljubeči na poti prebujenja. Prebujali se boste v nov svet.