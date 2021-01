Sporočilo ob koncu tedna …

Vesolje vodi vse dogodke na način, ki je za vas najboljši. Trenutna žalost in konec prinašata nov začetek. Vrata so se odprla ... Vstopite. Vse se odvija, kot se mora.

V obdobju, ki je pred vami, boste kot v sanjah, saj boste plavali nad obzorjem skozi starodavne meglice časa, spominov, občutkov in se prebudili v maternici novega dne, polnega prelepih novih priložnosti. Nov dan je, zato se izrazite. Strah vas je, kaj si bodo mislili o vas ... Se zato bojite spregovoriti? Torej se spremeniti ali sprejeti svojo nemoč?Odpustite in spustite ... Bodite pogumni. Stojte za tistim, kar verjamete, da je vaša resnica, in predajte vse omejitve uma. Ne ustavljajte se in ne objokujte preteklih dejanj, dogodkov in razmerij. Tam ste bili z razlogom, da ste ob zavedanju postali boljši. Še vedno gre za proces, v katerem ste, in končan ne bo čez noč. Poskušajte razumeti, da se vse dogaja v prid vašemu naslednjemu koraku, ki ga boste naredili v dvoje. Medtem pa ne pozabite, da tudi ko urejate druge stvari in svoje življenje, veste, da vesolje vodi vse dogodke na način, ki je za vas najboljši.Trenutna žalost in konec prinašata nov začetek. Vrata so se odprla ... Vstopite. Vse se odvija, kot se mora. Poti se bodo kmalu popolnoma spremenile, zato se veselite. Tudi žalost, ki jo čutite zdaj ali jo boste izkusili v naslednjih tednih, je posledica starega dela vas, ki se osvobaja. Čas je, da greste naprej. Ne bo več tako, kot je bilo. Nekaj, kar cenite, je že ali še bo prišlo h koncu. Del vas se boji spremembe in žalost, ki jo čutite, je zato, ker se zaključuje nekaj, kar imate radi ali ste na to čustveno navezani. Nič ni nikoli resnično izgubljeno, kajti vse se preprosto samo transformira.Čas resnice je. Resnično postajate to, kar ste v biti svojega duhovnega jedra. Zdaj ste vse bolj občutljivi za vibracijo, ki počasi priteka v valovih. Vaša raven komunikacije vas vodi v višje vibracijsko življenje. Ni treba, da naredite vse sami, čas je, da zaprosite za pomoč. Nove smeri se zdaj dotikajo tudi vaših najbližjih, zato se boste morali o nekaterih stvareh odločiti, kako in kam naprej. Vi sami morate biti najprej celota, da boste lahko celostnost videli, jo prepoznali in imeli v življenju.