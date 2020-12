Sporočilo ob koncu tedna ...

Sprememba včasih pomeni, da je treba nekaj izpustiti. Zaupajte temu procesu. Vse, kar predate, bo avtomatsko ozdravljeno ali nadomeščeno z nečim ustreznejšim. Ljudje smo tako zelo povezani s svojim fizičnim svetom, da pogosto izgubimo občutek s svojo pravo naravo.V povezovanju svoje identitete in občutka vrednosti s svetovnim položajem in dosežki ste izgubili stik s svojim pravim jazom. Nekaj v vas hrepeni po ponovnem stiku. Bodite pozorni na svoja občutja in začnite iskati vse lepe, edinstvene kvalitete, ki ste jih tako dolgo tlačili in ignorirali. Razveselite se in se zabavajte, smeh je v tem trenutku za vas najboljše ...