Sporočilo ob koncu tedna …

Nastala situacija, v kateri ste, vas uči veliko več, kot si mislite ... Učite se lekcije, ki je pomembna za obstoj in življenje samo. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. Pred novimi izzivi ste in čas je, da stopite naprej in se izkažete, pokažete in zavladate svojemu življenju. Zdaj je čas, da zaupate vase, v svojo moč, ki jo držite v sebi, da lahko dosežete čarobne stvari, a pri tem ne smete dovoliti, da vas lastno oviranje z izgovori in dvomi po poti potepta. Vedite, da ste močni in zberite še pogum in vero, da stojite v tej moči. Zaprite oči in občutite bistvo svojega bitja. Čas je zdaj zelo pomemben. Potrebujete ga. Vzemite si ga. Po eni ravni se vam bo zazdelo, da so se vsa bremena preteklosti kar naenkrat zgrnila nad vas, po drugi, da ste se popolnoma izgubili, nekateri pa boste čutili popolno olajšanje in končno svobodo.Kakor koli že, to bo čas preboja, konca in novega začetka. Vedite, da mi ne nadzorujemo sveta, imamo pa moč, da prevzamemo odgovornost za svoja občutja, odzive, zaznave ter sprejemamo močne odločitve o tem, kako bomo živeli. Vi izbirate! Vi imate moč. Vi ste glas. Vsak šteje. Tudi vaš. Vi ste glas ljudstva. Povejte naglas. Naj bo vaš fokus samo na trenutku, tukaj in zdaj, v njem bodite stoodstotni. Vsekakor bodite usmerjeni vase in se ne prepustite zapeljati vsemu navdušenju besedičenja, ki se dogaja okoli vas. Pomislite o teh besedah, razmislite in videli boste, koliko je v njih resnice. Verjemite, da so življenjske sile na vaši, ne na nasprotni strani. Nihče od vas ničesar noče! Nihče, vi ste sužnji sebe, svojega uma in marioneta lastnih odzivanj na čustva drugih. Naredite kar največ s tem, kar imate, namesto da si želite še več. Ali res veste, kaj si želite? Vse stvari imajo višji smisel, tudi to obdobje v vašem življenju. Morda se vam vse postavlja v drugačne okvire, kot ste si sprva zadali. Vedite, da vse, kar odhaja, odhaja z razlogom, da naredi prostor za novo. Ohranjajte visoko vibracijo, vsak dan, vsak trenutek bodite v tukaj in zdaj.