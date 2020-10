Sporočilo ob koncu tedna …

Ne odločajte se. Čas je za razmislek. Opazujte. Pred vami je obdobje, ko boste čutili, kaj v realnem življenju pomeni dvigniti se v duhovno, sprejeti in ljubiti svojo fizično resničnost. Zdaj se boste srečali z izzivi, kako dobro ste se sprejeli in se očistili vseh prepričanj, strahov in dvomov. Višja je stopnja zavesti, večje so zdaj na vaši poti lekcije in preizkušnje. Vse, kar je zdaj pomembno, je, da ste popolnoma prisotni v vsakem trenutku. Prenehajte poskušati, pa se boste morda zavedali, da ste že tam.Zdaj so v vas privrele tudi neke zmedene misli, povezane s pomembno odločitvijo, ki vam povzročajo negotovost in ...