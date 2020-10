Sporočilo ob koncu tedna

Zdaj bo ključno naslednje: prebujenje skozi sočutje in premik naprej. Pred vami so dnevi globokega vpogleda vase in razmisleka o korakih za naprej. Ko boste v dvomih, se za trenutek ustavite, globoko vdihnite in počasi izdihnite, saj boste tako prebudili svojo prvinsko energijo in opustili vse stare vzorce. Po vsej verjetnosti bo čutiti, kot da se vam bo v tem obdobju življenje obrnilo na glavo, a kar koli se dogaja in se še bo, je v vaše najvišje dobro. Gre za rast in zdaj ste na poti vstajenja. Čas je, da naredite inventuro svojega življenja in spremenite ali pozdravite vse tiste dele, ki niso v ravnovesju. Potreben vidik bo pogum, da boste pogledali na svoje življenje z drugega zornega kota. Morda z več sproščenosti in manj grenkobe. Saj veste ... Če vam je življenje natreslo limon, si naredite limonado. Sprejmite položaj, kakršen je. Spreminjajte sebe. In vendar če se vsega lotite s sočutjem in smislom za humor, boste v procesu zrasli in se iz takega pregleda lahko veliko naučili o sebi. Potrebna bo inventura vsega, kar ste počeli, kjer ste bili, če ste vse opravili, zakaj niste in kam si želite naprej. V tem trenutku lahko le opazujete.



Predajte svoja pričakovanja in bodite potrpežljivi. Pod drobnogled bo treba postaviti življenjske vzorce, odnose in situacije, ki ne služijo vašemu razvoju, in narediti potrebne korake, da jih opustite. Vedite, da se vse te spremembe, ki ste jih deležni zdaj tako na osebnem nivoju kot na kolektivnem področju, dogajajo zato, da vam pomagajo pustiti za sabo vse tisto, kar vam ne služi več. Vaš duhovni namen zdaj je prebuditi se … Povezave s starimi situacijami, vzorci in odnosi so namreč končane. Prisiljeni ste, da ostanete osredotočeni nase, da ste do sebe nežni, sočutni in sprejemljivi. Včasih je sprememba videti stresna, a je nujno potrebna, saj vam pomaga čistiti stare stvari iz življenja, da naredite prostor za nove. Za nov svet. Bodite drzni!