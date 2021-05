Sporočilo ob koncu tedna …

Poslušajte svojo intuicijo, ohranjajte mir in bodite sočutni. Strah čarobno ne izgine, če vam drugače ne ukaže razum. Čustva bodo sledila dejanjem. Ukrepajte zdaj!

Pred nami je čas soočanja s svojo senco, čas, da v svojem življenju naredite piko. To je vaš čas, da ste popolnoma odkriti … Najprej do sebe. Kaj vas v tem trenutku motivira? Ali resnično živite svoje bistvo ali se goljufate za življenje? V podzemnem svetu živijo sence. Vse skrite ali izgubljene stvari se skrivajo v tem kraljestvu.Ena izmed najmogočnejših in po navadi skritih stvari, ki jo vsi tako skrbno varujemo, je strah. Prav ta podzavestni strah pogosto vlada našim življenjem. Ga čutite? Vas poskuša obvladovati? Kako se počutite? Vedite, da imate zdaj priložnost, da med potovanjem po podzemnem svetu razkrijete podzavestne vzvode, ki vladajo vašemu življenju, jih prinesete na svetlobo zato, da jih spremenite.Zakladi, ki jih dobivate skozi ta proces, so nešteti, eden največjih pa bo pridobitev prave svobode in krepitev vaše samozavesti. Ta je zdaj glavni akter situacije, v kateri ste se znašli. Boste presegli vzorce? Stare strukture, ki niso več koristne, se podirajo in novo znanje odstranjuje temelje, na katerih ste gradili svoj zdajšnji življenjski položaj. Zavedajte se in sprejmite dejstvo, da resnica je, da vam stari temelji ne služijo več, ne glede na to, ali se počutite pripravljene soočiti s tem ali ne. Saj veste, ne bi se namreč lomili, če bi bili zgrajeni na čem trdnem. V tem trenutku morda ne vidite širše slike, a ko bo pravi čas, bo razkrito obilje novega sveta in vaša odločitev bo, če in kako boste naredili naslednji korak.To je vaš čas, da prestopite prag v neznano, saj se vsi temelji, ki ste jih imeli do zdaj, drobijo v ta oceanski prostor, skozi katerega morate jadrati, da dosežete obalo. Bodite zvesti samemu sebi, saj imate moč ustvariti in doseči velike stvari. Sprejmite svoje potovanje, vse izzive in veselje, in ostanite zvesti svoji srčni želji. Poslušajte svojo intuicijo, ohranjajte mir in bodite sočutni. Strah čarobno ne izgine, če vam drugače ne ukaže razum. Čustva bodo sledila dejanjem. Ukrepajte zdaj, ne glede na svoje strahove, in življenje se vam bo odprlo.