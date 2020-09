Sporočilo ob koncu tedna ...

Zdaj se boste spraševali, kaj je resnično pomembno. Začenja se novo obdobje in ponovno so vam odprte vse možnosti, priložnosti in moč izbire. Kaj boste izbrali? Namera je pomembna, saj je temelj za dober in svež začetek, za nove načrte, nove zamisli ... A pri teh naj tudi ostane, kar pomeni, da za realizacijo zdaj še ni pravi čas.Odprite se svojemu navdihu, intuiciji in uvidom, ki so prisotni prav zdaj. Danes je čas za nove začetke, da pošljete energijo namere v tisto, kar si želite ustvariti. Čas je za manifestacijo vaših želja. Ne bodite presenečeni, če vam slučajno začnejo priložnosti trkati na vrata, ...