Sporočilo ob koncu tedna …

Morda se soočate z zavračanjem drugih, še posebno zaradi tradicionalnih družinskih, verskih ali kulturnih pričakovanj. Imajo vas za nesprejemljive. Trudite se vklopiti v okolje, ki ljubi le del vas samih. Ljudje si želijo, da skrijete, kdo ste, da boste spadali zraven. Poglejte neverjetne variacije v vseh naravnih oblikah in vedite, da ste vi sami prelepo bitje narave. Zaupajte tistim, ki vas imajo radi take, kot ste v resnici. Ko začutite prvi žarek sprejemanja, se zavedajte, kako cveti vaše sprejemanje sebe. Preživite čas v vodi, kopeli, v naravi, da se boste naučili resnično sprejeti, kdo ste. Bodite topli, razširite svojo energijo in vedite, da bo vaš resnični žareči jaz ustvaril veliko priložnosti in obilja okoli vas. Razširite svojo srčno energijo in ne sodite, ne sebe ne ljudi v svoji bližini. Na široko odprite srce in izkusite veselje čustev. Lepa občutja, topla prijateljstva, ljubeča razmerja. Pokažite ljubezen – izjemno ljubezen. Začenjajo se novi projekti in zamisli. Enako privlači enako. Vedite, da je v vas vse, kar potrebujete, da pritegnete popolno ljubezen in zaupanje v vse, kar želite ustvariti. Vedite, da se fizična in duhovna strast lahko podžgeta. Prošnja, ki je vaša namera, je začetek. Ustvarjajte trenutke ljubezni do sebe, saj ne morete cveteti, kjer sta nezaupanje in strah. Dovolite si počutiti se ljubljene. Občutite, kako ste ljubljeni, izpolnjeni in srečni. Še enkrat – vse ima svoj odsev, tudi vaše misli. Ponudite si drobne geste prijaznosti, ki bodo omogočile in v vaše življenje pritegnile strastno ljubezen, harmonične ljudi in situacije, okoliščine, ki vas podprejo v želenem. Vedite, da so čutnost, fizična zveza in blaženost pravice, ki vam pripadajo, da si te izkušnje zaslužite zdaj. Naj vsa vaša občutja in potrebe odpadejo, nadomestite jih z globokim vedenjem: da ste vredni ljubezni, bogastva, da ste vredni zaupanja, da ste vredni in cenjeni zaradi tega, kar delate zase in za druge. Zaupajte vase in prenehajte dvomiti o sebi. Svet čaka, da vas spozna.

