Sporočilo ob koncu tedna …

Bodite luč srca! Uporabite lastno presojo in postavite na prvo mesto svoje potrebe in želje. Verjemite v tisto, kar začutite. Ne sledite slepo, ko vam kdo reče, da nekaj naredite. Poslušajte svoj notranji glas in mu zaupajte. Tudi če nekaj ni izrečeno z besedami, opazujte, kaj se pokaže z dejanji, in preverite, če je preveč nasprotij.Poslušajte svoje telo, kaj vam kaže. Zdaj je čas za premik iz pogojenih strahov, za razumevanje resnice drugih, za sočutje in spoštovanje do drugačnosti, razumevanje duhovnih resnic. Čas je za veliko ljubezen, ljubezen do sebe. Da poskrbite zase in postanete odgovorni. Ne čakajte, da se zgodi, ne bojte se skočiti v novo. Pred vami se odpirajo mogočne priložnosti. Borite se za pravico in zaupajte, da se bo zgodilo, kar je prav in pravično. Ne iščite le zunanjih zadovoljitev – ustvarjajte iz sebe in to pošljite v svet s trudom in disciplino.Bodite proaktivni in se ne zanašajte na zunanje moči. Zanašajte se nase. S kazanjem kvalitet, ki jih želite videti v svetu, z dejanji in discipliniranjem svojih potreb vam ne bo treba znova ponavljati lekcij. Vaša potrpežljivost je na preizkušnji! Zdaj lahko proučujete nove načine delovanja. Vedite tudi, da ne glede na to, kako veliko mislite, da ste se že naučili, kako pametni morda ste, vas še vedno čaka veliko učenja. V tej novi šoli, v katero vstopate, boste spet vajenec, obkroženi z drugimi, ki so prav tako zagnani, širokih oči in prepričani vase! Ste pripravljeni na nova učenja?Neupoštevanje modrosti je kot onesnaževanje sveže izvirske vode ali zastrupljanje lastne hrane. Ne ogrožajte svojega življenja. Zaupajte ostrim in modrim učiteljem svojega življenja, ker vedo, kako dragoceni ste. Vedite, da njihove občasne trde besede vsebujejo tako veliko resnice: zato poglejte globlje od tega, kar se zdi nepravično, in iščite modrost v tem, kar vas učijo. Pomislite na mojstra borilnih veščin in strogosti, na vse, skozi kar morajo iti mladi vajenci, da bi se jih naučili. Mojster, ki vas poriva iz cone udobja zdaj, je trenutno vaš najbolj nadarjeni vodnik na poti do resnice. Saj jo iščete, kajne? Iz srca,