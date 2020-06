Sporočilo ob koncu tedna …

Karkoli si tako srčno želite v življenju, v odnosu, se morate najprej soočiti z globokimi čustvi, za katera ste mislili, da ste opravili z njimi. Te misli se bodo zdaj ponovno vračale navidezno od nikoder, skozi projekcije na druge. V zadnjih nekaj mesecih ste nezavedno zašli s poti in postopoma izgubljali občutek za res pomembno. To, da bi se lahko v teh dneh na koga verbalno znesli, bo del procesa soočanja s svojimi očalci resnice. Morda boste globoko v sebi čutili potrebo, da se nekomu opravičite in ga prosite za odpuščanje. To ni znak šibkosti, ampak da ste se prebudili iz svoje lastne iluzije. Skozi navdih, ki ste ga prejeli, boste zdaj lahko spremenili svojo pot, morda se boste z jasno namero dokončno postavili zase in stopili korak naprej. Samo nadaljujte to čudovito delo, ki ga opravljate, a vedite, da je na potovanju pred vami mnogo preizkušenj, in to z namenom rasti. Na vas pa je, da jih sprejmete, da so vaše sopotnice in vaš božanski navdih. Zdaj sta za vas najpomembnejša upanje in optimizem. Zberite pogum, saj sta veselje in radost vaša. Vi razpolagate z njima, nihče vam ju ne more vzeti niti uničiti ...



Vi ste svoja lastna kreacija uma. Vsak čas boste lahko doživeli pravi preobrat v svojem notranjem jazu, kajti zdaj boste razmišljali skozi prizmo zavestnega opazovalca in usvojili spretnost zavesti trenutka. Kar mislite, kar ste, se ves čas izkazuje in kaže skozi vaš zunanji svet, v katerem ste samo kaplja v morju prostranega oceana. Dovolite si sijati, da postanete, kar vam je bilo vedno namenjeno biti, in z lastnim primerom opogumite tudi druge, da postanejo, kar v resnici so. Bodite sami zgled drugim. Delite svoje znanje, izkušnje, nauke in odvrzite težko naravo kaznovanja, vse sodbe, krivde in prepričanja, ki vam ne služijo več. To vas pravzaprav drži ujete in vam krade energijo. Vstopite v trenutek popolne pozornosti in bodite prvi pravi in mogočni vzornik za druge.