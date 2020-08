Sporočilo ob koncu tedna …

Rojevate se v nov svet. Zato sprejmite nova prepričanja, razkrivajte svoj resnični in ranljivi jaz. Kolektivno vstopamo v fazo, ki predstavlja tudi napredek na globalni in kozmični stopnji.

Zdaj se zdravijo razpoke v dimenzijah in času in tudi vi lahko pomagate v tem procesu. In sicer tako, da razumete, kdo v resnici ste, in z delom na lastnih vsebinah. Zdaj držite skupaj niti vseh štirih smeri in ustvarjate valovanje po njih, saj le tako lahko komunicirate s svetovi onkraj tega sveta, tukaj in zdaj. Prihaja energija stvaritve, ki združuje narode in plemena, ljudstva in družine, iz tega sveta in onkraj iz drugih dimenzij časa in prostora. Zdaj je največje vprašanje, kdaj se zgodi preboj, in kaj še se dogaja prav zdaj, ko se spominjate na preteklo življenje in izkušnje ter vas obhajajo slutnje o prihodnosti. Prav zdaj se tkejo niti, ki držijo preteklost, sedanjost in prihodnost v točki tukaj in zdaj.Vse, kar je resnično, imate zdaj. Vedite, da so vse stvari v vašem življenju povezane skozi različne realnosti in da prav zdaj skozi razpoko časa v eni izmed njih lahko celo občutite svoj drugi obstoj. Ne glede na to, kako daleč in iluzorno je vse skupaj videti, vedite, da ste povezani v mrežo življenja. Prav zdaj se odpirajo vrata v ta nov svet in ta komunicira prek energije in zvoka. Zato lahko slišite visoko zvonjenje, ko se povezuje z vami, saj je to vibracija novonastajajoče galaktične mreže. Njena vloga je pomagati vsem nam v premikanju v galaktično enost. Ta želi, da vidite vesolje kot svoj dom, da veste, da ste veliko več kot življenje samo tukaj in zdaj. Ste brezčasni, večni. Vstopate v novo obdobje. Rojevate se v nov svet. Zato sprejmite nova prepričanja, razkrivajte svoj resnični in ranljivi jaz v družini; sprejmite začetek dela v skupinah; razumevanje kozmične zavesti; iskanje nove družine, razumevanje povezav; ustvarjanje čudovitih odnosov, ki imajo dolgoročen vpliv; razumevanje pravega jaza drugih. Prav zdaj smo pred razkritjem o kulturni dediščini, družini in osebni zgodovini. Kolektivno vstopamo v fazo, ki predstavlja tudi napredek na globalni in kozmični stopnji glede miru, komunikacijskih tehnologij in razumevanja izkušenj šestega čuta, sanjskih izkušenj, astralnega potovanja in potovanja v času.