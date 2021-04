Sporočilo ob koncu tedna …

Odprite se in bodite voljni za spremembe, ki vam narekujejo, kako boste zastavili korake v prihodnje. Zaupajte!

Zdaj morate biti dovolj pogumni, da slišite notranji glas, da ga priznate in mu sledite. Tako kot intuicija tudi ta glas ni vkoreninjen v logičnem razumu, ampak v najglobljem jedru vašega bistva. Poslušati morate s srcem, se odpreti novemu in začutiti, kateri del vas nagovarja. Morda se v zadnjem času počutite zmedene ali ne veste, kaj storiti, kam se obrniti ali oditi, a odgovori na ta vprašanja se skrivajo v vas.Morda jih še niste pripravljeni slišati, a slišali boste dovolj, da vas bodo ponesli na naslednjo stopnjo. Morda vam bo veliko lažje, če si predstavljate, da ste na potovanju, kjer se morajo stvari odvijati korak za korakom. Le intuicija vas bo vodila po poti, ki je za vas prava. Zaupajte ji, na vas je le, da se povežete s sabo. Zdaj je čas obnovljene energije, jasnosti in perspektive. Čas je primeren za pisanje in razmišljanje, kje ste, saj se vam stvari v življenju jasnijo. Resničnost obstajanja v svetu velikokrat prinese boleč šok.Tako kot zdaj, ko se lahko čutite jezne, žalostne in razočarane, saj ste iztrgani iz kraljestva matere in prisiljeni, da prevzamete polno odgovornost zase v kraljestvu očeta, kjer pa so stvari lahko hladne, strašljive in neustavljive. A vedite, ko se pomirite s seboj in s svetom in boste prevzeli lastništvo nad svojim življenjem, se vam ponudijo priložnosti. Šele ko zares prevzamete odgovornost za svoje življenje in se zaveste moči, ki obstaja v vas, lahko ustvarite natančno tako življenje, kot si ga sami najbolj želite. Pred vami se odpira obdobje, ko lahko poskrbite za svoj dom, finance, zdravje ter za splošno stabilnost in varnost. Odprite se in bodite voljni za spremembe, ki vam narekujejo, kako boste zastavili svoje korake v prihodnje.Ne pozabite … Ko vas bodo razsvetlili novi vpogledi in boste občutili energijo, ki teče skozi vas, vas bo vesolje vodilo k višjim ciljem. Zato še enkrat … zaupajte! Vstopate v čas, ko lahko zaživite znova, v novem, resnično močni in prebujeni.