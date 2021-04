Sporočilo ob koncu tedna …

Če boste zdaj še naprej obžalovali preteklost, si ustvarjate trpljenje. Res verjamete, da morate trpeti? Vstopite v trenutek in začnite živeti zdaj.

Odpira se nova plat vašega dojemanja, saj se vse skrbi, ki jih imate, raztapljajo in s tem dajejo prostor novemu. Ne bojte se te resnice in glejte nanjo kot na vir svobode, kajti resnična svoboda je v glavi. V tej resnici ni krivde, saj se bo vse, kar oddajate, povrnilo k vam. O tem ni dvoma.Vedite, da ljubezen ne more cveteti tam, kjer sta nezaupanje in strah. In če morda obupavate, da vaš odnos ne bo nikoli tak, kot ste sanjali, potem pomeni, da ste se prebudili in postali kreatorji svoje zgodbe. Opustite vse dvome, strahove in se zaglejte vase. Se imate radi? Resnično? Ali res mislite dobro o sebi? Se ljubite? Preslišite notranji govor svojega ega. Dokler vsega, kar želite dobiti, ne poznate v sebi, iščete v drugem nemogoče.Pojdite vase in prisluhnite tišini. Vse to vam bo dalo mnogo namigov, kdo ste v jedru svojega bitja, kdo ste pod plastmi Iluzije pričakovanj in pogojevanj, ki se krušijo in razžirajo vaše naravne intuitivne sposobnosti in magične darove. Če boste zdaj še naprej živeli in obžalovali svojo preteklost, si ustvarjate trpljenje. Pa ga res potrebujete? Res verjamete, da morate trpeti? Da je to pogoj na koncu vaše globoke izpolnitve? Izstopite iz vloge žrtve in prevzemite odgovornost. Vstopite v trenutek in začnite živeti zdaj. Čas je lahko velik zdravitelj, vendar ima pomembno vlogo tudi občutek, da opazujete, kaj počnete, kako razmišljate in se odzivate. Ko se boste odločili in ozavestili vse, stopite stran in počakajte, da čas naredi ostalo. Še enkrat …Povežite se s svojim virom, s srcem, začutite in samo bodite v trenutku, kajti to je edina resničnost, ki obstaja. Razširite svojo energijo in vedite, da bo vaš resnični žareči jaz ustvaril veliko priložnosti za obilje okoli vas, ko boste v svoji resnici. In ne pozabite, samo vi imate moč nad tem, kako se odzovete na dogodke. Samo vi lahko nekaj naredite in stvari sprejmete. Samo vi izbirate, kako boste živeli in kreirali nov svet, ki se rojeva.Iz srca,