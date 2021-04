Sporočilo ob koncu tedna …

Modrost pride, ko sta srce in um v ravnovesju. Da bi se to zgodilo, se morate nehati zapletati v drame in pogledati, kaj se resnično dogaja in kje je vaš fokus.

Zdaj je na vrsti zavedanje, da je dom vaš kokon. Pred vami so meseci, ko boste doživeli jasnost in ravnovesje duha. Morda je čas, da se ustavite in naredite bilanco svojega življenja. Pomembno je, da čustva pustite ob strani in natančno proučite situacijo, v kateri ste. V teh dnevih vam bodo meditacija, odmik, čas zase ali dolg sprehod pomagali, da boste dosegli jasnost in mir.Če se že nekaj časa počutite zmedene, uničene ali razočarane, je čas, da se nehate zapletati v drame svojega zunanjega življenja. Samo tako boste res lahko videli, kaj je potrebno, da stopite naprej in premagate grenkobo senc svojega notranjega življenja. Opazujte se. Pozornost usmerite na dom ... To je sveti prostor regeneracije, ki si ga ustvarimo zase, prostor varnosti, miru, osnova, kjer vzkalimo korenine topline. Tukaj se lahko pomladite, regenerirate in napolnite z energijo, da lahko delujete v svetu. Čas je, da se povežete s poživljajočo energijo doma in družine. Ustvarite si resnično domači prostor, kjer se boste počutili lepo ...Napolnite ga z rečmi, ki vas osrečujejo, in s tistimi, ki jih imate radi. Če se vam trenutno zdi vaš dom prostor, ki vas ne podpira, storite, kar je treba, da ga očistite tako fizično kot energijsko. Vedite, da ne morete delovati iz čistega prostora znotraj svojega življenja ali sveta, če ne delujete iz čistega prostora znotraj sebe in svojega doma. Dom je vaša 'posoda', ki vas podpira ter vam omogoča razvoj in napredek. Če imate trenutno okoli sebe razdiralne osebe, ki vam jemljejo energijo, je nujno ustvariti meje in vse te ljudi ali situacije očistiti ali celo odstraniti iz neposrednega okolja.Ta trenutek morate biti modri, kajti modrost pride le tedaj, ko sta srce in um v ravnovesju. Da bi se to zgodilo, se morate nehati zapletati v drame in pogledati, kaj se resnično dogaja in kje je vaš fokus ... Zdaj je tudi čas, da se povežete s svojo pravo srčno družino, s tistimi, ki vas ljubijo in spominjajo na to, kdo ste.