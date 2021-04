Sporočilo ob koncu tedna ...

Ne poskušajte spreminjati stvari, ki jih ne morete. Samo vi imate moč nad tem, kako se odzovete na dogodke. Vztrajnost, aktivnost in predanost so glavni dejavniki uspeha.

Ohranjajte prisotnost v tukaj in zdaj. V teh dneh se razvajajte fizično, čustveno, duhovno, naredite nekaj res samo zase. Tako veliko novih stvari je, za katere ste lahko hvaležni in so vredne raziskovanja. V praznih prostorih svoje samote, ko boste resnično v sebi, boste našli skriti zaklad. Zdaj je čas globokega samoodkrivanja.Harmonija srca lahko obstaja, le ko skrbite zase polno in odgovorno. Ne poskušajte spreminjati stvari, ki jih ne morete. Namesto tega se osredotočite na tiste, ki jih lahko spremenite. Vedite, da imate samo vi moč nad tem, kako se odzovete na dogodke v svojem življenju. Ne pozabite, vztrajnost, aktivnost in predanost so glavni dejavniki uspeha. Zdaj bodite aktivni in se soočite za začetek s sabo. Pred vami je obdobje, v katerem boste resnično sami vladar svoje usode.Zdaj je čas, kjer je mogoče vse. Vse, kar bi resnično radi dosegli ali ustvarili, boste skozi čudež odpuščanja. Smeh je v tem trenutku za vas najboljše zdravilo. Ta vas odpira novemu. Pustite za sabo vse, kar mislite, da je prav ali narobe, vse, kar bi morali narediti, ter bodite to, kar ste. Prav, narobe, dobro, slabo ... Ne pozabite pa, da vi dajete vrednost in pomen vsemu temu. Moč objema je najmočnejši izraz ljubezni, ki odstrani vse ovire in povezuje odnose. Dotik sprošča vaše telo in vas poveže z duhom, vas odpira in vam pomaga, da zmorete sprejeti ljubezen.Ljubezen je pot v neskončno vesolje, kjer večno sije svetloba biljonov zvezd skozi en večni duh. In zdaj ... Ali prisluhnete sebi in spoštujete besede, ki jih izrekate? Se zavedate svoje odgovornosti za besede, ki jih izrečete? Vse te stvari imajo neposreden vpliv na vaše odnose in sposobnost komuniciranja s svetom okoli vas. To je čas za ponovno vzpostavitev harmonije, najprej v sebi in nato v vaši okolici. Osredotočite se na svoja občutja in potrebe, ki so nujne, da se počutite cele v sebi.Poiščite ljubeč prostor, ki obstaja v vašem srcu, in se resnično odprite ljubezni, prijaznosti, dobrosrčnosti in odpuščanju. Šele ko se boste resnično okrepili, bo lahko izobilje in veselje, ki obstajata v vas, steklo v svet okoli vas ... Bodite v miru s sabo.