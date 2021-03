Sporočilo ob koncu tedna …

Vaše življenje je zdaj na pragu mogočne transformacije. Lekcija, ki se je učite zdaj, je vera in zaupanje občutku, ki ga imate ob vsem tem.

Sprejmite ta trenutek. Zaprite oči in si povejte, da si zaslužite biti veseli in da od tega trenutka dalje sprejemate veselje v svoje življenje, ne glede na okoliščine, v katerih se boste znašli. Slavite in cenite vse, kar ste do zdaj dosegli. V obdobju, ki je pred vami, se vam bo ponudila nova priložnost. Na začetku se vam bo zdela morda nad vašimi finančnimi sposobnostmi ali znanjem, a vedite, ta priložnost se vam ne bi ponudila, če je ne bi bili sposobni izkoristiti.Bodite voljni in stopajte po poti naprej. Odkrivajte nove poti, ideje, zamisli in odnose. Bodite voljni in željni odkrivati resnico. Zaslužite si biti in imeti vse, kar si vaše srce zares želi. Vedite, da je vaše življenje zdaj na pragu mogočne transformacije. Lekcija, ki se je učite zdaj, je vera in zaupanje občutku, ki ga imate ob vsem tem. Kar koli se zgodi in se bo v prihajajočih dneh dogajalo, bo nedvomno napolnilo vaše srce z veseljem.Moč pozitivne naravnanosti bo v vaše srce vneslo več luči in jasnosti. Naj vse, kar mislite, da je nemogoče, postane mogoče. Ne ustavljajte se in ne objokujte preteklih dejanj, dogodkov in razmerij. Tam ste bili z razlogom, da ste z zavedanjem postali boljši. Veselite se novega, zato kreirajte iz srca. Da pa bi lahko to storili, morate ozavestiti svoje želje in izraziti, kaj v resnici čutite. In kaj izbirate zase? To bo zdaj vaš izziv. Kako in na kakšen način razmišljate o sebi, kako in na kakšen način doživljate sebe? Ne pozabite, misli vas lahko zdravijo ali zastrupljajo.Izlite zdaj gnev temačnih misli na papir, napišite vse, kar vas boli in bremeni, vse, kar vas plaši, da bi lahko izbrali sebe na poti k sebi. Živeti polno življenje pomeni biti v popolnosti sebe. Sprostite se. Zaupajte vase. Odločitev je vaša. Kaj boste izbrali? Če ste prišli do trenutka, ko se vam za hip zdi, da ste na koncu in ne morete narediti niti koraka več naprej, vedite, da ste našli novo priložnost, ki vam odpira popolnoma nov svet in nov pogled. Zmogli boste začeti znova.