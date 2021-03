Sporočilo ob koncu tedna …

Vse stvari in odnosi imajo zdaj višji smisel ... Na vas je, da zaupate, da se bo vse končalo v najvišje dobro vas in vseh vpletenih.

Sanje so zdaj prvi korak k temu, kar želite, saj vas postavljajo v smer vašega srca. Spomnite se. Ustavite se. Razmislite. Začutite. Svojih sanj ne smete nikoli opustiti in nikoli dovoliti, da vas tako tuje kot lastno oviranje zaradi dvomov, pomislekov in prepričanj po poti poteptajo. Močni ste, zdaj morate zbrati le še pogum in vero, da stojite v tej moči. Zaprite oči in občutite bistvo sebe, bistvo svojega bitja ... Na poti lekcij, preizkušenj in odgovornosti boste kmalu našli odgovor, ki ga Iščete.Odmaknite se, najdite miren kotiček, usedite se in bodite tiho. Osredotočite se na dihanje in meditirajte. Razumljivo je, da vam trenutni položaj povzroča strah in stres. Vaša človeška narava hoče osmisliti vse v vašem življenju. Zdaj bo na vrsti zaupanje. Se čutite varne? Sprejete in ljubljene? Je v vsem, kar delate zdaj, tudi vaše srce? Ste resnično odločeni? Odločitve, ki jih sprejemate, vam prinašajo nove možnosti, odpirajo vrata k izpolnitvi vsega, po čemer hrepenite.Vedite le, da imajo vse stvari in odnosi zdaj višji smisel. Na vas je, da zaupate, da se bo vse končalo v najvišje dobro vas in vseh vpletenih. Ali se zavedate, da lahko dosežete čarobne stvari? Spomnite se, da ste pozabili na svoje sanje, ker se je tisti nekdo tam zunaj smejal, vas ignoriral in vam rekel, da sanjate. Čas je, da svoje sanje obudite in jih pokažete svetu. Zdaj je pomembna jasnost, da ste trdno odločeni, kaj želite, da se uravnate s srcem in željo, da želite uspeti v nameri, ki ste jo zastavili. Uglasite se z najboljšim, kar je v vas, ostalo odpustite.Če želite harmonijo, sprejemanje drugih, mir in predanost, morate najprej vse to najti v sebi, s harmonijo v svoji notranjosti. Naj vas trenutne zunanje motnje ne potegnejo v proces drame in kaosa. To niste vi ... So le deli vas, ki se zrcalijo skozi njih in so v neskladju. Ozrite se okoli sebe, ozrite se vase in se odločite po svoji vesti.