Sporočilo ob koncu tedna …

Svoboda, ki jo boste deležni, je posledica poslušanja svojih srčnih želja in razumevanja trenutnega nauka. Zdaj se vas dotika navdih. Vse, kar ste zbrali v življenju, vse, kar čutite do njega, se zdaj prebuja. V vas se odpirajo novi svetovi in priložnosti. Prepričajte se, da res čutite, kar čutite. To kreirate s svobodno izbiro uma in misli, ki so esenca vaše zunanje kreacije in posledica vaše vizije. Ves navdih, ki ga prejemate danes, prihaja iz božanskega mesta in govori o resnici, ki ni le osebna, ampak tudi univerzalna. Zapišite si danes svoje zamisli in jih izvedite. Odpirajo se vam nove možnosti. Tu so, zato zagrabite to občutje in pustite, da vas popelje na nova mesta po novih poteh. Negujte navdih, obkrožite se s stvarmi, ki vas oživljajo. Nega sebe je nega vašega duha.



Nega telesa je nega vaše podobe, v kateri prebiva vaš duh. Kar kreirate zdaj zase, kreirate tudi za vse nas. Zdaj je pomembno, da resnično sledite klicu svoje duše, kajti pred vami bo čas izjemnega premika v popolnoma nove smeri in prehoda, ki se bo zgodil v obdobju pred vami. Usodne odločitve, ki jim bodo sledile, in akcije, povezane s spremembami, vas privedejo do spoznanja, kaj je tisto, kar želi vaša duša. Bodite v miru s sabo in z drugimi. Ustavite se in se zazrite vase. V tem trenutku sta za vas ključni besedi sprejemanje in vedenje, da imate zdaj možnost in moč zdraviti ter uravnotežiti življenjsko področje, ki vam povzroča težave in neizpolnjenost. Prvi ključ je, da sprejmete stvari take, kot so. Zdaj lahko pričakujete, da se v normalnem toku vašega vsakodnevnega življenja lahko zgodi prekinitev in vas prisili v akcijo. Prisiljeni boste stopiti v neznano in začeli boste srečevati ljudi, ki tudi radi potujejo. Prav skoznje boste našli nepričakovano pomoč in vodstvo, ko se boste pomikali prek praga tistega, kar ste poznali prej ...

