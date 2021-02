Sporočilo ob koncu tedna …

Hrana je energija, ki postane vaše telo, ki se širi v vaše energijsko polje in vpliva na vse, kar privlačite v življenje. Sprostite se. Zaupajte vase. Prenehajte dvomiti ...

Čas je za spremembo, zato razumite, da je dobra, predvsem pa kakovostna hrana zdaj še kako pomembna. Vrnite se k uživanju naravnega v vseh pogledih. Vedite, da vse, kar pojeste, postane del vas in vaše energije. Jejte raznoliko in dobro ter poskrbite, da ima vaša hrana dovolj či – življenjske energije.Zavedajte se, da je hrana energija, ki postane vaše telo, ki se širi v vaše energijsko polje in vpliva na vse, kar privlačite v življenje. Sprostite se. Zaupajte vase. Prenehajte dvomiti ... Nihče od vas pravzaprav ničesar noče, ničesar ne potrebuje. Zdaj ni dobro le veselo jesti, ampak morate tudi razumeti zdravilno moč, ki jo hrana vnaša v telo. Preglejte svoj način prehranjevanja. Katera hrana vas v tem trenutku ne podpira in vam ne daje prave energije?Razmislite tudi o svojih odločitvah, če hrano zlorabljate. Jeste prevelike količine čokolade, mlečnih izdelkov in hrane, polne bolečine in strupov? Hrana je zdravilo. Hrana lahko zdravi. Hrana lahko škoduje. Izberite tisto, ki podpira in potrjuje vaše življenje. Hrana ima čarobne kvalitete in je izjemen zdravilec. Posvetujte se in preučite, katera zdravilna hrana bi bila v tem trenutku najboljša za vaše potrebe in način življenja. Čas, ki si ga vzamete in ga namenite pripravi take hrane, bo hranil vašo ljubezen do sebe, ki se bo pokazala s povečano energijo, vitalnostjo, čustveno stabilnostjo in močjo, večjim veseljem in boljšim spanjem. S tem ko skrbite zase, vam preostali svet sledi.Ko ravnate s sabo z ljubeznijo, spoštovanjem in gradite močno vitalnost telesa, kažete drugim, kako želite, da ravnajo z vami. Močnejše bo vaše fizično telo, več duha vas bo lahko doseglo, saj boste čista in popolna posoda. V tem času bodo za vas zelo zdravilni tudi skupni obroki z drugimi. Ko jeste skupaj z drugimi, se zahvalite za hrano, blagoslovite jo, potem pa bodite pozorni na čudeže. S hvaležnostjo odpirate svoje srce in ljubezen gre skozi želodec.