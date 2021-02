Sporočilo ob koncu tedna ...

Zdaj se vse dogaja izredno hitro, saj prihajamo v čas hitrih sprememb in ustvarjanja. Morda bi si želeli vsaj malo upočasniti, pa vendar – to je čas za akcijo; v tem trenutku sta zavlačevanje in oklevanje vaša sovražnika. Odprite srce, sprejmite pot, ki se vam odpira, in se podajte naprej v tem turbulentnem času, ki je pred vami. To je obdobje preizkušenj in teme, a skozi to boste postali močni. Prelomnica v vašem življenju zahteva akcijo. Odmikanje ali izogibanje nista odgovor. Sprememba vas kliče, da se soočite s svojimi strahovi. Na ta način vam bo vaša transformacija prinesla veliko ...