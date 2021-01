Sporočilo ob koncu tedna ...

Nečesa ne izražate, ker se bojite, da boste ranili in izgubili nekoga, ki ga ljubite ali imate radi. Čas je, da se opogumite in poveste, da spregovorite in govorite svojo resnico in jasno izrazite, kar resnično čutite v srcu. Odvrzite svoje maske in prepričanja. Vedite, da resnica, ki je izražena odkritosrčno, jasno in z ljubeznijo, nikoli ne bo nikogar resnično ranila, še manj pa vas ponižala. Nasprotno, osvobodila vas bo. Osvobodila bo oba. Pomanjkanje samoizražanja je uničujoče za dušo, telo in vašega duha ter vse vpletene v trenutno situacijo, hkrati pa preprečuje vašemu življenju, da teč...