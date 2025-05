Sporočilo ob koncu tedna …

Situacija, v kateri ste, ni kazen. Je ogledalo. Odsev vsakega 'ne bom zdaj', vsakega 'to še ni dovolj narobe, da bi odšel', vsakega 'mogoče bo sčasoma bolje'. A življenje ne čaka. Zdaj vas vodi tja, kjer ni več prostora za nedokončano. Tja, kjer vsaka odločitev kliče po jasnosti. Kjer izbira ni več udobje, temveč odgovornost. Zdaj vidite, kaj je bilo nekoč zavito v prijazne laži. Kaj je bilo zapakirano v ustrezanje, v kompromise, ki so vsak dan po tihem zniževali vaši svetlobo. In ko duša pravi 'ne več', se svet odzove. Ne da vas kaznuje. Da vam pokaže. Da vas vodi nazaj k sebi. Ali boli? Seveda. A bolj kot bolečina izgube boli spoznanje, da ste se predolgo oddaljevali od sebe. Bolj kot konec odnosa boli tišina, v kateri ste ostajali, da ne bi vznemirili miru, ki sploh ni bil vaš. Bolj kot resnica boli čas, ki ste jo vedeli, a je niste živeli.

Duša ne trpi zaradi spremembe. Trpi, ker prepozno pride do nje. Zato ne čakajte več. Ne prestavljajte. Ne pogledujte nazaj v upanju, da bo nekaj tam zdaj videti drugače. Ne bo. Tisto, kar vas kliče, je naprej, kjer ni več prostora za skoraj in kjer niste več samo del zgodbe nekoga drugega, temveč pišete svojo. Kjer je vsak 'da' svet, ki ga soustvarjate. Tam, kjer ste. Ne takšni, kakršni bi morali biti. Ampak vi. Zdaj. Tukaj. Vse, kar razpada, razpada, ker ni več vaše. Pustite, da gre. Pustite, da odpade. Kot listi odpadejo jeseni, da lahko pomlad spet razcveti drevo. Ne oklepajte se hladu iz navade. Ne imejte strahu pred praznino – tja prihaja življenje. Zdaj je čas, da ustavite notranji beg. Ni se vam treba več delati močne, če ste ranjeni, in igrati sreče, če ste žalostni. Ni treba več skrivati, da veste – ker veste. In ker ste vedeli že dolgo.

Resnica je kot voda: pot najde sama. Če jo zapirate, bo našla pot skozi razpoke. Včasih tudi s silo. A ko jo spustite, pride mir. Ko rečete 'da' svoji duši, ko izberete, kar čutite, ne, kar bi morali – svet utihne. In hkrati zaigra. Ne bo nujno lažje. A bo vaše. In kar je vaše, vas hrani. Kdo ste? Sploh veste?