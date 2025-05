Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ali boli? Ampak kaj boli bolj? Ego ali duša? Čas streznitve je. Odločitve ne boste več mogli prestavljati. Dogodki, ljudje, odnosi – vse vam bo kazalo, kje ste še neiskreni. Vse razpada in bo razpadalo, kar ni zgrajeno na temeljih resnice. In vse, kar je, bo raslo s svetlobno hitrostjo.

Ljubezen v tem trenutku ni le nežnost. Je moč. Ljubezen do sebe pomeni reči: »Dovolj je bilo.« Pomeni si priznati: »To ni več moja resnica.« Pomeni izbrati: »Tole sem jaz – brez olepšav in potrebe, da bi ustrezal.« V tem trenutku niste žrtev okoliščin. Ste soustanovitelj prihodnosti, ki se začne z izbiro, ki jo naredite danes. Svet bo vedno odseval vašo notranjost. Če se oklepate laži, boste povsod videli prevaro. Če ste zvesti resnici, boste tudi v kaosu našli pot.

Vse, kar spustite, vas osvobodi. Zato sprejmite. Dihajte. In izberite. Niste več tisti, ki mora potrpeti. Niste več tisti, ki mora razumeti za vse. Nisi več tisti, ki mora ostati. Ste tisti, ki izbira.

Če izbirate iz ljubezni, boste tudi v bolečini našli pomen. Ne čakajte več, da se stvari 'razjasnijo'. One se razjasnjujejo – v vas. Situacija, v kateri ste se znašli, vam odslikava vse odločitve, ki ste jih kadarkoli prej že izbrali. Tvoje življenje se začne tam, kjer si iskren s sabo. Vse drugo je imitacija. Dobra kopija. A nikoli vir. Nikoli živo. Vprašajte se, kje ste si lagali. Kdo ste, ko nikogar ne poskušate prepričati o svoji vrednosti? Če odgovori bolijo, naj bolijo. Naj zabolijo do kosti.

Kajti ko enkrat razgrnete vse, kar ni bilo vaše, ko odstranite sloje, ki ste jih nosili za druge – ostanete vi. Čisti. Dihajoči. Pripravljeni. Ljubezen zdaj ne prosi. Postavlja meje. Ljubezen zdaj ne čaka. Deluje. Ljubezen do sebe zdaj ne govori: »Nekega dne bom šel.« Ampak reče: »Danes izberem sebe.« Danes ste vi tista izbira. In v tej izbiri se začenja novo življenje. Vse, kar še zadržite, vas opredeljuje. Vse, kar spustite, vas osvobodi. Zato glejte. Sprejmite. Dihajte. In izberite. Niste več tisti, ki morate potrpeti. Niste več tisti, ki mora razumeti za vse. Niste več tisti, ki mora ostati. Ste tisti, ki izbira. Ki ustvari. Ki reče: »To sem jaz.«