Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Čas je, da se popolnoma predate in sledite svoji poti. Vstopite v trenutek, ki vam ponuja priložnost za preobrazbo in rast. Čas ima moč zdravljenja, pomembno pa je tudi, da se zavedate, kako opazujete, kaj počnete, kako razmišljate in kako se odzivate. Poglobite se vase, prekopljite spomine preteklosti, sprostite in odpustite tisto, kar vas veže in omejuje. Pomembno je, da iz teh izkušenj vzamete lekcije, ki ste se jih naučili skozi trpljenje, in jih uporabite na nadaljnji poti. V tem procesu lahko pričakujete, da bodo nekateri odnosi razpadli, morda lahko izgubite zaposlitev ali se soočate z izzivi v družinskem krogu.

Ko se odzivate na trenutne situacije zavestno, se lahko preoblikujete, spreminjate svoje stare vzorce odzivanja in odpirate pot novim možnostim.

Družinska dinamika in transgeneracijski vzorci bodo postali očitni, saj se boste zdaj začeli zavedati, kako so vplivali na vaše življenje in načine odzivanja. Naj bodo ti izzivi priložnost za duhovno rast, sprejemanje svoje resnične veličine in zavedanje notranje moči. Ko se odzivate na trenutne situacije zavestno, lahko preoblikujete svoje stare vzorce odzivanja in tako odpirate pot novim možnostim. Zato naj bo to obdobje čas premišljevanja, sprejemanja, zavedanja in preoblikovanja. Bodite odprti za nova spoznanja, učite se iz preteklosti in se pripravite na pot, ki vas bo popeljala k večji duhovni rasti in razcvetu. Prave stvari v življenju se zgodijo, ko ste resnično osrediščeni v sebi, ne takrat, ko nekaj iščete in za tem hlastate. Ozrite se okoli sebe, in če ste tudi vi eden izmed tistih, ki imajo občutek, da so vse zamudili, da jim 'samo še to manjka' in da morajo zdaj narediti vse, česar še niso, se globoko zamislite, zakaj to počnete in kateri del svoje nizke samopodobe hranite s tem, ko iščete stvari, odnose in situacije, prek katerih se dokazujete – komu že? Od česa pravzaprav bežite? Bežite morda pred ljubeznijo? Vse zaradi 'jaz imam prav'. Ko boste pretekli svoj prvi krog, misleč, da je zdaj vse drugače, boste ugotovili, da je tisto, od česar bežite, še vedno tam. Budno vam sledi, dokler odločno ne stopite na poti iskanja sebe.