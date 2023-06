Sporočilo ob koncu tedna …

Kaj v resnici čutite in o čem največ razmišljate, na koga nenehno mislite? Si morda nekaj resnično želite, a vas je strah zavrnitve in se bojite poraza? Vznemirjeni ste zaradi nove možnosti, v vas pa je občutek nelagodja, kot da je vaša cona udobja mnogo boljša kot to, kar prihaja v vaše življenje kot nepoznano. En del vas hrepeni po potovanju in spremembi, a vendar v vašem jedru še ni prave pripravljenosti in odprtosti za to. Vedite, da je vse, kar potrebujete, da pritegnete popolno ljubezen in zaupanje, že v vas.

Prava ljubezen leži v vaši pripravljenosti, da zaupate in verjamete, da lahko tudi vi izkusite strastno ljubezen. Vredni ste njene ekstaze, ne glede na svoja prepričanja o starosti, statusu, zdravju, teži ali lepoti.

Polni premik lahko pričakujete prav kmalu, do takrat pa je čas za konkreten, zavesten vpogled na mentalno raven. Prav način razmišljanja bo zdaj pod drobnogledom, kajti tam, kjer bo vaš fokus, tam bodo rezultati. Saj veste, vaše misli so esenca vaše kreacije. Ljubezen ne more cveteti, kjer sta nezaupanje in strah, in če morda obupujete, da vaš odnos ne bo nikoli tak, kot ste ga sanjali, vedite, da prava ljubezen leži v vaši lastni pripravljenosti, da zaupate in verjamete, da lahko tudi vi izkusite strastno ljubezen. Vredni ste njene ekstaze, ne glede na svoja prepričanja o starosti, statusu, zdravju, teži ali lepoti. Zdaj se vzpostavlja povezava med staro in novo resničnostjo, fizičnim in duhovnim prebujenjem; ta prinaša možnost povezave telesa, uma in duha skozi povezavo iz srca. Morda je zdaj pravi čas, da se vprašate: kaj mislite, da potrebujete, in kaj res potrebujete v življenju, saj sta to dva popolnoma različna vidika vas samih. Kar želite, po navadi določa vaša zunanja osebnost, ki jo vodi želja po stvareh zunaj sebe, ki naj bi vas osrečile. Vaša duša pa vas vodi k tistemu, kar v resnici potrebujete, in vas na vsakem koraku opominja, da poslušate in slišite glas v sebi. Da kar gledate, vidite in poslušate, tudi slišite. Najbolje je, da ponovno začutite, kdo ste in kaj želite vi. Ne pritiskajte preveč nase in se ne prepričujte, da se morate odločiti zdaj, ta trenutek. Dajte si čas, pa vendar si mogoče vzemite tudi kratek predah od sebe in svojih misli. Kaj čutite zdaj?