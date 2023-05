Sporočilo ob koncu tedna …

Ko ste resnično v srcu, povezani s sabo in ste eno, je pred vami še vedno razpotje? Dobro razmislite, če se še vedno sprašujete, po kateri poti bi šli. Ko boste resnično povezani s sabo, boste videli, da so razpotja in vprašanja, kam zdaj, popolna iluzija, v kateri vas drži ego. Takrat obstaja samo ena pot – pot k resnici. Nehajte se boriti v sebi, sprejmite se! Spoznali boste, da skozi otroško čistost srca sijejo vaša prirojena ljubezen, lepota in modrost. Veselite se sebe, življenja in vsega, kar imate, v tem trenutku tukaj in zdaj, kajti zdaj se odvija ena vaših največjih življenjskih lekcij, ki vas uči, da se jasno izrazite in poveste, kaj želite.

Odcepite se od službe in dela, pri katerem le stagnirate in ste nesrečni. Zaglejte se v svoje izgovore, zakaj ste še vedno v odnosih, ki vam nudijo le malo življenjske energije in se v njih ne razvijate.

Še vedno predvidevate, mislite, pričakujete, da tisti okoli vas vedo, kaj želite in kako se počutite? Ves proces, ki se dogaja zdaj, ponovno odkriva boleče teme in vas povezuje z vašo pravo naravo, za sabo pa pušča vse, kar je površinsko in ste preživeli. Razmišljali boste tudi o preteklosti. Lahko boste videli, kaj je prav in kaj narobe, kaj je resnično in kaj le iluzija. V tišini srca se sliši šepet, ki je sporočilo, kaj je vaš naslednji korak. Za svojo negotovost ali zmedo ne krivite ali obtožujte drugih, vzemite si čas, odmik in jasno izrazite, kar želite. Poglejte vase s sočutjem, tako do sebe kot drugih. Vedite, da je jasno, ljubeče in odkrito komuniciranje dejanje ljubezni do sebe in drugih skozi zaupanje, radost in veselje. Veselite se. Naredite največ, kar lahko, s tem, kar imate zdaj. Z nenehnim prigovarjanjem, kaj vse vam manjka, česa vse nimate, kreirate ravno to, česar ne želite – izkušnje pomanjkanja. Tukaj in zdaj imate samo to življenje, vsak dan pa izbiro. Prelomnica v vašem življenju zahteva akcijo, drznost in cilj ...