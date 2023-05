Sporočilo ob koncu tedna …

Zahvaljujte se za darove, ki vam jih prinaša sprememba. Okoliščine, v katerih ste zdaj, naj vam ne vzamejo poguma, glejte jih kot odskočne deske za novo resničnost, do katere se prebijate skozi izzive, ki jih morate premagati. Naj vaša gotovost in trdnost izhajata iz notranjosti. Naj se zgodi karkoli, vi samo zaupajte. Prevzemite odgovornost in postali boste močnejši, boljši in veliko bolj celostni. Skozi zgodbe, ki se bodo odvijale zdaj, se boste učili univerzalne resnice, kako ljubite in kaj ljubezen je, kam vas vodi. Kaj trenutno delate in kam vlagate energijo? Vse to vas pripelje do končne lekcije, da se naučite obvladovati sebe. Poskrbite zase in sprejmite vse, kar izkušate.

Kar je bilo dobro pred letom dni, vas zdaj ne podpira več in ne prižiga strasti. Pričakujte, da se v normalnem toku vsakodnevnega življenja lahko zgodi prekinitev, ki vas potisne v akcijo.

Čas resnice je – resnično postajate to, kar ste v biti svojega duhovnega jedra. Postajate vse bolj občutljivi za vibracijo, ki priteka v valovih. Vaša raven komunikacije vas vodi v višje vibracijsko življenje. Izpolnite svoje srce z lepimi mislimi, občutki in dejanji. Potrudite se in najdite lepoto v vsem, kar vas obkroža. Nova prepričanja, razkrivanje večplastnosti vašega resničnega in ranljivega jaza se v novi družini, ki jo ustvarjate, kaže kot začetek dela v skupinah in razumevanje univerzalne zavesti. Z razumevanjem povezav in ustvarjanjem čudovitih odnosov zaupajte, da bodo ta dolgoročno vplivala tudi na razumevanje pravega jaza drugih. Nega sebe je nega duše. Nega telesa je nega vaše podobe, v kateri prebiva vaš duh. Zato posvetite nekaj navdiha svojemu telesu, negujte ga, poslušajte, kaj potrebuje. Vedite, da s tem negujete tudi svoj duhovni del, saj mu omogočate izkustvo tukaj in zdaj. Kar je bilo dobro pred letom dni, zdaj ni več, ne podpira vas več in ne prižiga strasti. Pripnite pasove, ker ste na poti mogočnega soočanja s svojim pravim duhovnim bistvom. Zato lahko pričakujete, da se v normalnem toku vašega vsakodnevnega življenja lahko zgodi prekinitev, ki vas potisne v akcijo.