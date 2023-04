Sporočilo ob koncu tedna …

Te dni se razvajajte, fizično, čustveno, duhovno naredite nekaj res samo zase. Tako veliko novih stvari je, za katere ste lahko hvaležni in so vredne raziskovanja. V praznih prostorih tišine, ko boste resnično v sebi, boste našli skriti zaklad. Zdaj je čas globokega samoodkrivanja. Poslušajte le šepet v svojem srcu. Kaj pravi? Povežite se s sabo, lahko skozi meditacijo, sprehod ali krajše potovanje. Prav to vam lahko razkrije veliko informacij, če se uglasite z energijo resnice.

Je v vsem, kar počnete tudi del vaše resnice in navdiha? Potem je pot prava. Kaj čutite? Ni mogoče ustvariti novega brez predanosti. Skozi spoznanja, ki ste jih deležni, boste dobili moč vpogleda v vse, kar potrebujete. Vaš velik izziv bo, kaj izbirate zase. Kako in na kakšen način razmišljate o sebi, kako in na kakšen način doživljate sebe? Misli vas lahko zdravijo, a lahko vas tudi zastrupljajo.

Odcepite se od pravil zunanjega sveta in namesto teh najdite svojo pot. Nič ne potrebujete razen tega, da veste, da se vam vse, kar vlagate vase, pomnoženo vrača. Zato kreirajte s srcem iz srca.

Izlijte gnev temačnih misli na papir, napišite vse, kar vas boli in bremeni, vse, kar vas plaši, da bi lahko izbrali sebe na poti vstajenja. Zapisane misli zdaj še izgovorite – preberite jih in se za vedno poslovite od njih, jih zažgite in z blagoslovom odvrzite v vodo. Naj misel dobi pravo podobo tega, kar ste in si v resnici želite. Naj bo to zdravljenje vaših misli pomoč, da se lahko v svojem bistvu ponovno združite z modrostjo skozi zaupanje. To je čas, da se odcepite od pravil zunanjega sveta in namesto teh najdete svojo pot. Ničesar ne potrebujete razen tega, da veste, da se vam vse, kar vlagate vase, pomnoženo vrača. Zato kreirajte s srcem iz srca. Pred vami so dnevi, ko bo želeno na dosegu roke ... Že držite ključ ... Sprašujete se, ali odklepa? Ne dvomite, zaupajte. Verjemite – in videli boste.

Pustite se presenetiti. Odgovor bo prišel skozi globoko katarzo, ki bo zajemala zelo intenzivno in globoko čustveno izkušnjo. Ta vas bo pustila prenovljene, poživljene in ponovno rojene. Osvobodite se, ker pridobivate. Vse, kar si želite, je že v vas.